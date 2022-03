Oroscopo domani 16 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 16 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Ariete, secondo l’oroscopo domani, sta vivendo un periodo strano per i sentimenti: momento di confronti e decisioni tra chi cerca di definire un rapporto e chi torna a parlare di un grande progetto di coppia. È un momento particolare per il cuore del Toro: l’arrivo di Venere e Marte in quadratura vi invita a recuperare una situazione. La Luna piena riporta i Gemelli con i piedi per terra, aiutandovi a sciogliere alcuni nodi nel rapporto. Domani, mercoledì 16, potrete affrontare certe problematiche legate alla casa o alla famiglia. Dalla vostra ci sono Marte e Venere in buon aspetto. Il cuore del Cancro sta attraversa una fase di grande “rigenerazione”, in vista di aprile con Venere e Marte in buon aspetto. Si scaldano i motori per certi progetti di coppia che decolleranno in primavera.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete e Toro in ripresa

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, è il momento di scaldare i motori e mettere a punto eventuali iniziative di lavoro da far decollare nei prossimi mesi: a fine mese il cielo si costella di nuovi, dal 20 il Sole torna nel segno portando con sé molte occasioni. La Luna Piena di questa settimana, in ottimo aspetto al segno del Toro, rilancia gli affari professionali. Molte di queste iniziative entreranno nel vivo tra metà aprile e metà maggio: non arrivate impreparati a questo momento decisivo. Per i Gemelli questo periodo rappresenta una sorta di spartiacque tra passato e futuro. Nella giornata di domani, mercoledì 16 farsi, qualcuno potrebbe portare a compimento con successo un progetto professionale. Da fine mese Mercurio torna positivo, ma è da maggio (quando Giove torna a favore) che avrete il cielo migliore per finalizzare i vostri obiettivi. La Luna aiuta il Cancro a firmare nuovi accordi o ad agganciare contatti utili per la propria attività. Ricordate che da maggio Giove consoliderà gli obiettivi che si stanno delineando in questo periodo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: siete arrivati fin qui molto stanchi, forse non in perfetta forma. Ci sono stati anche piccoli fastidi, che fortunatamente però si stanno risolvendo. L’umore del Toro risente dei transiti capricciosi di Marte e Venere che vi rendono suscettibili. Una bellissima Luna attende i nati sotto il segno dei Gemelli nel fine settimana: emozioni e spensieratezza vi aspettano. I nati sotto il segno del Cancro devono riorganizzare la loro routine, a partire da una sana alimentazione e un po’ di attività fisica.



