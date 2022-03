Oroscopo domani 16 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, mercoledì 16 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars, che attraverso il suo sito ufficiale e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’opposizione di Venere e Marte inizia a farsi sentire nella sfera affettiva del Leone: qualche soluzione sarà possibile dal prossimo mese, nel frattempo optate per la pazienza. Buon cielo per i single a livello di nuove conoscenze. Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno della Vergine le giornate di metà settimana sono utili per un confronto o per prendere decisioni anche nei rapporti interpersonali. Ci sono alcune problematiche di ordine pratico con il partner o con un familiare. La Luna Piena di metà settimana invita la Bilancia a ricompattare eventuali crepe nel rapporto, in vista del weekend. Certi dilemmi si inizieranno a sciogliere da fine mese. Buon cielo per i single dello Scorpione: le amicizie possono fare la differenza nell’allargare il parco conoscenze.

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

Oroscopo domani, lavoro: Leone pragmatico

Secondo l’oroscopo domani, per il Leone inizia un periodo di grande pragmatismo sul fronte professionale, anche dal punto di vista economico. Tra un paio di mesi Giove torna a favore e tutto diventa più facile. La Vergine deve ristabilire un po’ d’ordine nei rapporti di lavoro: la Luna Piena che splende nel segno tra mercoledì 16 e venerdì 18 serve proprio per sancire certi confini. In questo momento per la Bilancia conta di più la qualità del lavoro della quantità. È il periodo ideale per rimettere a fuoco gli obiettivi di lavoro. Da domani, mercoledì 16 marzo, la Luna Piena aiuta lo Scorpione a programmare in ambito professionale: valutate bene qualsiasi proposta.

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: tra un paio di mesi Giove tornerà a favore e tutto diventerà più facile anche a livello psico-fisico. La Vergine si trova a mediare in tutti i campi, a casa e in ufficio: è un compito duro che richiede tutte le vostre energie. La Luna Piena di metà settimana invita i nati sotto il segno della Bilancia a prendersi un po’ di tempo per se stessi, a volersi più bene da un punto di vista psico-fisico. Fate qualche attività ludica, che possa risollevare umore ed energie. Lo Scorpione si trova in un periodo in cui avanza un po’ a fatica, forse state accumulando un po’ di stanchezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA