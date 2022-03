Oroscopo domani 16 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, mercoledì 16 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito online e il portale online di “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Sagittario, secondo l’oroscopo domani, è un periodo che porta un recupero nelle intese, grazie a Marte e Venere a favore. Tornano in auge certi progetti di coppia che ultimamente sono stati lasciati in stand-by. Dove c’è sentimento questa seconda parte di marzo permette un buon recupero in amore per i nati sotto il segno del Capricorno: i prossimi giorni lasciano qualche bella emozione nel cuore di chi è in cerca di un nuovo amore. L’Acquario ha una grande voglia di amare, ma è in armonia nella sua relazione? Parlarne è la cosa più semplice per sciogliere qualsiasi problematica o dubbio. Interessante il weekend per dedicarsi alle emozioni. I giorni che stanno per arrivare parlano di grandi novità ed emozioni i Pesci e il cielo migliore per l’amore sarà ad Aprile, quando Venere e Marte torneranno nel segno.

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, lavoro:

La situazione professionale è interessante per i nati sotto il segno del Sagittario, e ancor più lo sarà dalla prossima settimana, quando il Sole e Mercurio molleranno la quadratura e torneranno in ottimo aspetto. Una bellissima Luna Piena nel segno amico della Vergine offre buone prospettive nella vita professionale del Capricorno: le giornate da mercoledì 16 a venerdì 18 vi permettono di fare passi avanti. Secondo l’oroscopo domani, il cielo invita l’Acquario a fissare dei paletti per il futuro, eliminando qualsiasi tipo di incertezza e indecisione in ambito lavorativo. Il cielo continua ad essere promettente sul fronte professionale per i Pesci, Giove nel segno ti indica che una nuova fase di vita sta per iniziare. La Luna Piena di questa settimana, in opposizione al segno dei Pesci, vi mette di fronte a delle scelte. Le giornate da mercoledì 16 a venerdì 18 possono essere teatro di confronto.

Oroscopo domani 15 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario. Dovete essere più flessibili, perché più fate muro e più potreste ritrovarvi a lottare contro i mulini a vento. La Luna Piena, secondo l’oroscopo domani, chiede ai nati sotto il segno del Capricorno di superare i propri limiti: scegliete la leggerezze e lasciatevi alle spalle le “pesantezze”. Venere e Marte, in buon aspetto, sono nel segno dell’Acquario e invitano a ad avere più cura del proprio aspetto fisico, per piacersi e stare bene con se stessi: magari una dieta più equilibrata, un nuovo taglio di capelli o un percorso di benessere psico-fisico. In questo periodo, favorito dalla presenza di Giove, i nati sotto il segno dei Pesci devono capire di cosa hanno bisogno per capire dove vogliono arrivare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA