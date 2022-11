Oroscopo domani 16 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani mercoledì 16 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, mercoledì 16 novembre 2022, tornano i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete la seconda parte del mese di novembre apre le porte all’amore. Anche se il vostro cuore è rimasto deluso da emozioni negative adesso è il momento di reagire. Più ti muovi e più ottieni! Venere da questa settimana non è più in opposizione per il segno del Toro: questo è di buon auspicio per cercare entro dicembre di trovare un accordo nel caso ci sia stata una separazione o un problema in famiglia.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Dovete fare i conti con Venere opposta da domani, mercoledì 16 novembre. Non rovinate tutto per colpa del vostro umore. Il periodo consiglia di prestare attenzione anche ai particolari. I giovani innamorati del segno del Cancro potrebbero essere confusi da situazioni legate alla famiglia o all’ambiente circostante. Se una persona gioca con voi, le darete tempo dino a metà dicembre.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone non mancheranno scontri verbali nei rapporti di coppia e nei legami coniugali. Se desiderate intraprendere una nuova storia d’amore, il fine settimana è dalla vostra parte. Se ci sono delle tensioni in amore, i nati sotto il segno della Vergine devono cercare di superarle, attenzione a venerdì 19 novembre. Se qualcuno non vi sta bene gli darete il benservito entro fine mese.

Oroscopo domani mercoledì 16 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per il segno dell’Ariete è un periodo da sfruttare per i nuovi contatti, ma va gestito con prudenza perché rischi di strafare e questo non è consentito sopratutto a livello economico. Se dovete fare delle scelte meglio dopo il 19 novembre. Per il Toro è un periodo di recupero anche se lento. Le occasioni per farsi valere non mancheranno. Il 2023 comporterà molti cambiamenti per voi.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli possono arrivare sorprese gradevoli, ma dovete prima superare un piccolo scoglio. Non mancheranno giornate particolarmente stancanti. Prudenza negli investimenti per i nati sotto il segno del Cancro. Al tempo stesso prudenza con soci e collaboratori. Attenzione anche ai ritmi accelerati.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone entro pochi mesi potranno risolversi in maniera vantaggiosa anche eventuali contrasti di carattere burocratico. Avrete ottime possibilità di tornare a fare qualcosa di importante. Questa settimana invita i nati sotto il segno della Vergine a essere meno ansiosi nel cercare di risolvere i problemi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

In questo periodo nati sotto il segno dell’Ariete sono particolarmente resistenti alla stanchezza. Unico punto debole la testa, con i primi freddi possono arrivare i primi raffreddori. Il troppo stress potrebbe provocare qualche malessere ai nati sotto il segno del Toro: ogni tanto è meglio delegare, altrimenti prendete un periodo di stop.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono ricordare che prevenire è meglio che curare. La seconda parte di novembre vedrà delle opposizioni planetarie, per questo a volte vi sentirete sottotono. Le attività fisiche devono essere fatte con moderazione dal segno del Cancro. È importante capire quali sono gli alimenti che possono farti bene.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone è un buon periodo per cercare di superare definitivamente problemi di salute gravi. Ultimamente avete vissuto momenti di forte affaticamento. Il segno della Vergine dovrebbe imporsi una maggiore autodisciplina nell’alimentazione. Se ci sono stati problemi continuate a seguire le indicazioni del medico.











