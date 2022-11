Oroscopo domani 16 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 16 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di mercoledì 16 novembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia non c’è ancora tanta chiarezza nelle relazioni. In questo mercoledì 16 novembre c’è più speranza, anche a causa del passaggio di Venere nel segno. Se c’è un problema di famiglia, meglio affrontarlo nel fine settimana. I nati sotto il segno dello Scorpione che sono in coppia da tempo potrebbero sognare una trasgressione: attenzione a non mettersi nei guai.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Domani, mercoledì 16 novembre, Venere entra nel segno del Sagittario. Questo porta anche una maggiore capacità di attrazione e beneficio nei rapporti sentimentali. Il mese di ottobre è stato difficile per i sentimenti dei nati sotto il segno del Capricorno, quindi adesso è il momento giusto per cercare riscatto in amore.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

È un periodo tranquillo per quanto riguarda i sentimenti dei nati sotto il segno dell’Acquario. Venere è favorevole e consente di fare degli incontri speciali. Da domani, mercoledì 16 novembre, il segno dei Pesci potrebbe perdere un certo equilibrio a livello sentimentale. Avrete la possibilità di chiudere i rapporti inutili e parlare anche in maniera chiara.

Oroscopo domani 16 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia la situazione permette di operare cambiamenti in vista del prossimo anno, novità per coloro che non sono soddisfatti del lavoro. Per il segno dello Scorpione sta arrivando però un momento di grande crescita e l’esperienza che hai vissuto da poco ti consentirà di acquisire forza. Favoriti colore che hanno delle idee creative e vogliono mettersi in gioco.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Grazie all’ingresso di Venere nel segno del Sagittario potrebbero migliorare, in questa settimana, anche alcuni rapporti di lavoro e ci sarà anche una maggiore visibilità. Le iniziative che partono in questa seconda metà di novembre possono portare successo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la seconda parte di novembre è interessante per i nati sotto il segno del Capricorno: dovete avere il coraggio di portare avanti situazioni nuove senza pensarci o esitare.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Il segno dell’Acquario deve affrontare questioni di lavoro, oppure alcuni piccoli problemi di tipo economico. In tanti hanno dovuto contattare uno specialista, commercialista o avvocato, per sistemare delle questioni particolari. I nati sotto il segno dei Pesci che hanno un’attività importante devono pensare a come costruire al meglio il futuro. Avrete di nuovo il desiderio di recuperare e risalire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia sono ancora presenti tensione e nervosismo, magari a causa di qualcosa che ha causato difficoltà in passato. Il fine settimana sarà di recupero. La Luna è ancora contraria per i nati sotto il segno dello Scorpione, al mattino potreste essere ancora un po’ stanchi. Le tensioni probabilmente sono troppe, quindi alcuni dormono poco e male.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario sono in arrivo giornate di recupero, fisico e mentale, grazie alle stelle che favoriscono i rapporti con gli altri. La forma fisica del Capricorno è messa a dura prova dalle molte cose da fare: siete spesso stanchi e indecisi. Riuscire a fare tutto è complicato, ma avete le spalle larghe.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

La Luna è contraria per i nati sotto il segno dell’Acquario questo crea un po’ di fatica. Siete preoccupati e questa situazione è presente ormai da due settimane. Nei prossimi giorni i nati sotto il segno dei Pesci avranno la testa fra le nuvole e dovranno stare attenti alle distrazioni. Il 18 novembre meglio evitare gli sforzi fisici.











