OROSCOPO DI DOMANI 16 OTTOBRE 2021/ Amore, lavoro e salute: Toro premiato dalle stelle

Previsioni dell’oroscopo di domani 16 ottobre 2021: chi se la cava meglio in amore?

Chi recupera in questi giorni sono i segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone (da troppo tempo tartassato dalle stelle) e Sagittario. Con Venere in Sagittario e Luna in Pesci l’oroscopo di domani 16 ottobre 2021 prevede avventure ricche di follie ed eccentricità. Passeggiate all’aria aperta, un cocktail insolito in un bar un po’ bohème (ci vuole il green pass, mi raccomando). L’importante è che la musica in macchina sia quella giusta: potrebbe andare bene un po’ di romanticismo, ma meglio se in tarda serata, perché è molto più probabile che domani vi salga la febbre del sabato sera.

In ottima forma anche i segni d’aria, cioè Gemelli, Bilancia e Aquario. Del resto è così già da un po’ di tempo, con un cielo largamente in loro favore grazie a Sole, Mercurio e Marte in Bilancia e Giove e Saturno in Aquario. Ma lo sarà ancora di più secondo l’oroscopo di domani 16 ottobre 2021! Si aggiunge la Venere nel segno amico del Sagittario che fa digerire quella luna troppo romantica in pesci: andate a divertirvi e non pensateci su troppo, sicuramente il vostro ottimismo vi farà trascinare un partner in vena di troppe smancerie.

Non sanno bene che “pesci” prendere i segni d’acqua. Parliamo quindi di Cancro, Scorpione e Pesci. Secondo le previsioni dell’oroscopo di domani 16 ottobre 2021 Questi ultimi sono certamente quelli che se la cavano meglio, con la Luna nel segno e Venere che ispira qualche follia che a loro piace sempre. Più scontenti gli Scorpione, che all’entusiasmo un po’ ingenuo di Venere non cederanno facilmente ed è più probabile che si portino avanti ad incavare le zucche per Halloween. Sordi ad ogni richiamo all’avventura che non sia mentale, i Cancro faranno di tutto per tenere il partner sotto le coperte a guardare un film, questo è il massimo.

Luna storta e Venere anche per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Per loro bizzarrie e frasi d’amore non sono pane quotidiano, l’oroscopo di domani 16 ottobre 2021 sull’amore vola un po’ basso. Nel cielo di amico c’è solo Urano e Plutone: è comunque meglio di niente.

Oroscopo 16 ottobre 2021, il punto sul lavoro: giornata nera per Leone, Toro al top

I segni di terra, non tanto fortunati in amore (non si può mica avere tutto), recuperano con il lavoro. Del resto a loro riesce così bene! Stando all’oroscopo di domani 16 ottobre 2021 è generalmente un periodo favorevole, soprattutto per Toro e Capricorno che ricevono gli influssi positivi di Urano e Plutone. Il Mercurio in Bilancia non è il migliore degli alleati, ma certamente aiuta a tenere in considerazione l’opinione degli altri.

Felici anche i segni di acqua, quantomeno Cancro e Pesci, che con Marte sempre nel segno pacifico e conciliante della Bilancia non dovranno subire troppe tensioni sul lavoro. Meno bene per lo Scorpione, che di tensione ed emozioni forti ci vive.

Niente di speciale per i segni di aria secondo le previsioni dell’oroscopo di domani 16 ottobre 2021, che però in questo periodo non hanno niente di cui lamentarsi. Solite note dolenti per il povero Leone, quest’anno (e pure quello passato), particolarmente tartassato dalle stelle. Un po’ meglio Ariete e Sagittario, che almeno possono godere di un cielo per larga parte favorevole.

Salute, le previsioni dell’oroscopo domani 16 ottobre: la prima di ogni altra cosa

Se per tanti versi è stato un periodo di vacche magre per i segni di fuoco, il fatto che Venere – pianeta dell’amore e della salute – sia entrato nel segno amico del Sagittario può solo ispirare buoni presagi. Secondo l’oroscopo di domani 16 ottobre 2021 è il momento giusto per fare un po’ di sport e prepararsi al meglio per il letargo invernale. Meglio ancora è stare all’aria aperta.

Chi vince a mani basse sono i tre segni di Aria. Anche per loro vale il consiglio di darsi allo sport e, perché no, concedersi qualche cura di bellezza. L’oroscopo di domani 16 ottobre 2021 promette grandi cose ed è bene approfittarne!

Nettuno in Pesci tende a mettere al sicuro i segni di acqua, che però in questo periodo di fare attività fisica non ne vogliono proprio sentire. Sono perdonati, a patto che – e con Venere in Sagittario il rischio è forte – non indulgano troppo nei dolcetti che rischiano in breve tempo di fare degli “scherzetti”.

I segni di terra farebbero bene a non esagerare con il lavoro per dimenticare gli strali di un cielo non troppo favorevole. L’oroscopo di domani 16 ottobre 2021 suggerisce di riposarsi non è il momento, ma occhio a non sopravvalutare la propria capacità di reggere lo stress.



