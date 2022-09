Oroscopo domani 16 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 16 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 16 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete deve prestare attenzione alle polemiche che nascono in famiglia e nelle relazioni. Qualche fatica in più con Sagittario, Scorpione e Leone che sanno tenervi testa.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Se una storia non funziona non è detto che vada chiusa, bisogna affrontare eventuali problematiche in maniera diversa.

Amore, il punto sul Gemelli

I Gemelli hanno messa un po’ da parte i sentimenti, colpa di una Venere dissonante. Possibili divergenze nella coppia: cercate di parlare con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, problemi economici

Nella giornata di domani, venerdì 16 settembre, l’Ariete ha Luna, Marte e Giove in buon aspetto. Qualche problematica economica, ma comunque superabile.

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro è possibile riuscire a raggiungere un buon obiettivo anche in caso di contenziosi aperti nel passato. Le soluzioni, con Giove in sestile, sono più facili da trovare.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Marte nel segno dei Gemelli rappresenta nervosismo, ma porta anche una bella capacità di azione. Prima di alzare un polverone aspettate la giornata di domenica.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle promettono molto per i nati sotto il segno dell’Ariete e sarà più facile stare in mezzo agli altri. Giove nel segno permette un buon recupero.

Salute, il punto sul Toro

Per quanto riguarda la salute, le prossime giornate saranno stancanti per i nati sotto il segno del Toro, meglio evitare sforzi.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli le giornate di venerdì e sabato saranno un po’ più intense sul piano psicofisico e potrebbero comportare uno stress maggiore.

