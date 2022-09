Oroscopo domani 16 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 16 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 16 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In questo momento alla Bilancia ha scoperto dentro di sé una nuova forza: c’è chi è riuscito a superare un poblema d’amore o un incertezza vissuti a primavera.

Amore, il punto sullo Scorpione

La Luna non è più opposta per lo Scorpione: tra domani e domenica potete avvicinarvi a una persona e cercare di ritrovare la voglia di amare.

Amore, il punto sul Sagittario

In amore il segno del Sagittario è in cerca di sicurezza. Coloro che sono sposati da poco o convivono dovrebbero fare qualcosa di divertente nei prossimi giorni.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, recupero in vista

Per la Bilancia dopo un lungo fermo ci sarà un recupero anche in ambito professionale. Con Giove contrario state attenti a cui vi rema contro.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lavoro, il punto sul Sagittario

Domani, venerdì 16 settembre, e sabato il segno del Sagittario non deve tirare troppo la corda, anche se Giove è in aspetto positivo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono evitare i malesseri psicosomatici: sfogatevi con le persone di cui vi fidate. Tenersi le cose dentro fa male.

Salute, il punto sullo Scorpione

La salute dello Scorpione ha risentito dell’opposizione della Luna. Ora potere cercare di rilassarvi, soprattutto nella giornata di domenica.

Salute, il punto sul Sagittario

Come procede la salute per i nati del Sagittario? Una leggera infiammazione alla pelle. Curate con più attenzione la vostra alimentazione.

