Oroscopo domani 16 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 16 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 16 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Cancro? Chi ha forti responsabilità familiari è molto nervoso. Le passioni possono nascere anche in ambito professionale.

Amore, il punto sul Leone

Per il Leone è sempre importante la pagina dell’amore. Per i cuori solitari i prossimi tre mesi saranno di grande interesse. Giove in ottimo aspetto regala un fascino particolare.

Amore, il punto sulla Vergine

I cuori solitari della Vergine devono agire: il passaggio di Venere nel segno va sfruttato subito. Adesso i sentimenti possono tornare a splendere, basta volerlo.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, tutto è da riorganizzare

Lavoro in crescita, ma sempre problematico per il Cancro: tutto è da riorganizzare e in certi casi non si è ancora capito cosa si andrà a fare tra la fine dell’anno e il prossimo. Ma le prospettive sono buone.

Lavoro, il punto sul Leone

Marte è in buon aspetto, Mercurio e Giove sono ottimi per il Leone: non mancherà il coraggio per affrontare determinate questioni.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Come procede il lavoro per la Vergine? È importante mantenere buoni accordi con le persone che contano. Domani, venerdì 16 settembre, e sabato è meglio evitare atteggiamenti polemici con la Luna contraria.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

In questo periodo il Cancro può portare avanti con successo le cure che sta per iniziare. Dal 14 settembre c’è maggiore serenità.

Salute, il punto sul Leone

Per il Leone domani, venerdì 16 settembre, non ci sarà più quello stato di agitazione che ha caratterizzato le giornate di mercoledì e giovedì. Si va verso un fine settimana migliore.

Salute, il punto sulla Vergine

Venerdì e sabato saranno due giornate in cui i nati sotto il segno della Vergine avranno molto da dire e fare. Domenica, invece, sarà una giornata di grande recupero.











