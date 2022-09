Oroscopo domani 16 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 16 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 16 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere in ottimo aspetto per il Capricorno non solo per le relazioni di coppia ma anche per le amicizie. Periodo buono per fare nuove conoscenze.

Amore, il punto sull’Acquario

In questo momento Venere è in aspetto neutrale per l’Acquario, ma diventerà positiva dal 29 settembre. Attenzione a non agitare troppo le acque se state vivendo un rapporto da molti anni.

Amore, il punto sui Pesci

Le prossime 48 ore potrebbero portare un po’ di preoccupazioni in amore per i Pesci. C’è chi sta valutando i pro e i contro di un rapporto e chi si trova davanti a un nuovo amore da prendere con le pinze.

Oroscopo domani, lavoro: periodo di crescita per il Capricorno

Il periodo da qui alla primavera dell’anno prossimo è di crescita per il segno del Capricorno. Collaborazione fruttuose con la Vergine, altro segno di terra.

Lavoro, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario, illuminati da Giove e Marte in aspetto positivo, vogliono mettersi alla prova e fare qualcosa in più. L’importante è non avere fretta.

Lavoro, il punto sui Pesci

Domani, venerdì 16 settembre, sarà una giornata di riflessione per i Pesci: avete bisogno di capire chi sta dalla vostra parte e chi no.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno risentono di qualche fastidio fisico soprattutto alla schiena e alla cervicale. Dedicate il fine settimana al relax.

Salute, il punto sull’Acquario

La giornata di domani, venerdì 16 settembre, regala al segno dell’Acquario più tranquilla. Potete liberarvi dal peso delle provocazioni e delle tensioni.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, in vista del fine settimana, nati sotto il segno dei Pesci devono fare qualcosa di divertente per scaricare la tensione accumulata nei giorni scorsi.











