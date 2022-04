Oroscopo domani 17 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 17 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la Pasqua secondo l’oroscopo domani per i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per scoprirlo tornano i consigli dell’astrologo più famoso della televisione italiana ovvero Paolo Fox che svela l’andamento delle stelle svelando quali segni godranno di un cielo favorevole nella Pasqua che segna il ritorno delle gite fuori porta dopo gli ultimi due anni in cui sono mancate per il lockdown attraverso l’App Astri.

Come sempre, c’è chi vivrà una Domenica serena all’insegna degli amici e della famiglia e chi, invece, anche in questa giornata di festa, non riuscirà ad allontanare ansie e preoccupazioni, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Ariete devono sfruttare la domenica di Pasqua per uscire. Chi, in passato, ha vissuto dei problemi in amore, ora ha la possibilità di rifarsi uscendo e facendo nuovi incontri. Anche le coppie storiche vivranno un momento di intensa passionalità. Per i single nati sotto il segno del Toro, le occasioni, in amore, non mancheranno ma tutto dipenderà dalla vostra voglia di mettervi in gioco. Chi, invece, ha una famiglia, potrebbe mettere da parte i propri bisogni per aiutare il partner e i figli.

Scontri con la persona amata potrebbero rendere la Pasqua dei nati sotto il segno dei Gemelli particolarmente nervosa. La situazione migliorerà decisamente da maggio. Cancro particolarmente critico in amore in questa giornata. Anche se avete ragione, cercate di non esagerare per non appesantire la situazione.

Oroscopo domani, lavoro: vantaggi a sorpresa per il Cancro

L’Ariete, stando ai consigli dell’oroscopo domani, deve accontentarsi di quello che ha sul lavoro. Non è il momento di pensare ad eventuali cambiamenti. Attenzione alle questioni legali e finanziarie. Periodo positivo per il Toro che potrebbe lanciarsi anche in nuove iniziative. Tutti gli affari, infatti, sono favoriti.

Tante cose da fare per i Gemelli che, tuttavia, per affrontare le varie situazioni lavorative, possono contare su una discreta energia. Attenzione, tuttavia, alle spese. Aspettate maggio per tuffarvi in nuove avventure. Vantaggi a sorpresa per il Cancro che, fino a qualche settimana fa avreste buttato la spugna.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Evitare gli sport troppo faticosi è il consiglio per i nati sotto il segno dell’Ariete secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Provate a distrarvi in un modo diverso e, soprattutto, che non metta alla prova il vostro fisico. Qualche piccolo problema reumatico per il Toro che, tuttavia, deve cautelare anche l’aspetto nervoso a causa di uno stress accumulato nel tempo.

Nervosimo e noia potrebbero rendere i Gemelli particolarmente suscettibili in questa giornata. L’umore, infatti, è ballerino. Provate a rilassarvi un po’ anche grazie all’aiuto di qualche tisana. Le ginocchia sono un punto debole per il Cancro. Cercate di fare più moto per sfogare anche l’aspetto nervoso.











