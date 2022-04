Oroscopo domani 17 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute, chi al top?

Oroscopo domani 17 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox che, attraverso l’App Astri, dà alcuni consigli su come affrontare la domenica di Pasqua ai nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. L’astrologo più famoso della televisione italiana svela così chi vivrà una giornata positiva grazie ai favori delle stelle e chi, invee, dovrà trattenene ansia e nervosismo per non rovinarsi totalmente la giornata di festa a causa di un cielo non totalmente favorevole.

Curiosi, dunque, di scoprire come sarà la giornata di domani per i segni suddetti? Andiamo a scoprire insieme tutte le previsioni per amore, lavoro e salute, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Quale piccolo problema dovuto all’incomprensione potrebbe mettere alla prova il Leone secondo l’oroscopo domani. I single del segno, invece, devono tuffarsi e andare incontro a nuove avventure che potrebbero essere quelle della svolta sentimentale. Quello che la Vergine sogna in amore in questo periodo può essere facilmente realizzato, ma sarà importante capire, nei prossimi giorni, se tenere o cambiare un determinato atteggiamento.

Tra i nati sotto il segno della Bilancia che, da anni, vivono una storia d’amore, potrebbero essere chiamati a rimboccarsi le maniche per recuperare un sentimento. I single, invece, devono accettare inviti senza troppe aspettative e divertirsi per conoscere gente nuova. Chi, tra i nati sotto il segno dello Scorpione, sta pensando di chiudere una storia, può farlo senza preoccuparsi di restare solo: chiusa una porta si apre un portone ed è proprio quello che prevedono le stelle.

Oroscopo domani, lavoro: buoni risultati per la Bilancia

Cautela e diplomazia devono accompagnare il Leone nei prossimi giorni secondo le previsioni dell’oroscopo domani per non rischiare di causare spiacevoli incidenti diplomatici. Tuttavia, c’è la possibilità di essere finalmente chiari con uan persona che cerca di metterti i bastoni tra le ruote. Chi, tra i nati sotto il segno della Vergine, ha un’attività indipendente, potrà finalmente portare a casa dei risultati.

Le cose non vanno affatto male nel lavoro per la Bilancia che, tuttavia, deve fare i conti con i cambiamenti che subisce il mondo professionale. Buoni risultati per chi ha un’attività indipendente. Attenzione all’aspetto finanziario per lo Scorpione che, prima di fare acquisti o progetti, deve fare bene i conti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Giornate particolarmente stressanti per il Leone secondo l’oroscopo domani. Grande motivazione ed energie nell’affrontare le cure che hanno una grande probabilità di successo. Salute in recupero per la Vergine che dovrebbe, comunque, dedicarsi ad attività che aiutino a sfogare la tensione accumulata.

La Bilancia deve approfittare delle giornate di festa per rilassarsi e divertirsi all’aria aperta in compagnia di parenti e amici. Chi soffre di malanni cronica dovrebbe sottoporti ad un confrollo medico. Problemi di stanchezza, soprattutto alle gambe, non abbandonano lo Scorpione neanche nei giorni di festa. cercate di rilassarvi e godervi la domenica di Pasqua.











