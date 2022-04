Oroscopo domani 17 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 15 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox, attraverso l’App Astri, torna per dare dei consigli ai nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per svelare come sarà la domenica di Pasqua. Sarà per tutti una giornata all’insegna delle tradizioni, dell’amore e degli affetti o c’è chi affronterà una giornata particolarmente pesante? Come sempre, l’astrologo più famoso della televisione italiana dà alcuni consigli preziosi invitando tutti a verificare sul campo.

Come sono, dunque, le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, la salute e il lavoro per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprirle segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, c’è tensione nella sfera affettiva dei nai sotto il segno del Sagittario. I rapporti con i vari parenti risentono di alcuni problemi. Per risolverli, infatti, non contare troppo sull’aiuto della famiglia. Periodo buono per il Capricorno per recuperare anche un rapporto che sembrava destinato a finire. Dopo un periodo in cui il partner ha sentito la tua assenza, il peggio sembra essere passato.

Buone emozioni da vivere per i nati sotto il segno dell’Acquario. Grandi conferme per chi sta già vivendo un amore. Provate a vivere alla giornata senza troppe aspettative per il futuro. E’ il periodo giusto per i nati sotto il segno dei Pesci che vivono una storia d’amore da tempo e che sognano di consolidare l’unione concretizzando un progetto di coppia.

Oroscopo domani, lavoro: successi in arrivo per l’Acquario

Periodo particolarmente caotico nel lavoto per il Sagittario secondo l’oroscopo domani. Attenti alle distrazioni che potete evitare cercando di non fare tutto di corsa, ma organizzando i vari impegni. Il momento è decisamente buono per chiedere un trasferimento o un cambiamento nelle proprie mansioni per il Capricorno. Di fronte ad evetuali rifiuti, non perdere la voglia di proporti e presentare idee e progetti.

In un futuro non troppo lontano arriveranno i successi per i quali l’Acquario ha lavorato duramente. In vista di quel momento provare a non farvi nemici facendo buon viso a cattivo gioco. I nati sotto il segno dei Pesci devono darsi da fare per ottenere ciò che desiderano. Da sistemare una questione economica.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario, stando alle previsioni dell’oroscopo domani, potrebbe accusare qualche problema dovuto alle allergie stagionali. Non sono da escludere arrossamenti cutanei e vari fastidi fisici che, fortunatamente, sono passeggeri. I nati sotto il segno del Capricorno devono approfittare della giornata di riposo per andare fuori e divertirsi dimenticando, anche solo per qualche ora, le proprie responsabilità.

Un po’ di agitazione potrebbe caratterizzare il momento dell’Acquario a causa delle tante cose da fare. Almeno il giorno di festa provate a rilassarvi e a riposarvi un po’ di più. I Pesci, infine, dovrebbero cercare di mangiare di più. State chiedendo troppo al vostro organismo che ha bisogno di mangiare energie. Curate, dunque, maggiormente l’alimentazione.











