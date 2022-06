Oroscopo domani 17 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 17 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 17 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per quanto riguarda i sentimenti dell’Ariete, chi ha una bella storia da anni la conferma, che cerca un nuovo amore potrebbe essere coinvolto in sensazioni speciali.

Amore, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro due giornate di prudenza, potrebbero tornare delle vecchie ruggini in famiglia o delle piccole incomprensioni. Domenica sarà una giornata premio per quanto riguarda le relazioni.

Amore, il punto sul Gemelli

Luna molto interessante per i Gemelli tra venerdì e sabato. E anche Cenere assume un transito particolare. Molti problemi di coppia possono risolversi entro poche settimane.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete pronti a fare delle scelte

Giornata interessante per l’Ariete, questo venerdì premia tutti coloro che vogliono fare delle scelte. Rispetto allo scorso anno di questi tempi potreste già avere avuto una ricompensa e una riconferma.

Lavoro, il punto sul Toro

Se i nati sotto il segno del Toro lavorano tra venerdì e sabato preparati a qualche intralcio o qualche ritardo ma questo non è un problema. Bisogna andare oltre.

Lavoro, il punto sul Gemelli

In questo periodo i Gemelli devono ottenere dei riscontri di lavoro o magari dopo una situazione che è terminata c’è necessità di fare altro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 10 giugno, l’Ariete deve fare tante cose e potreste stancarvi parecchio, ogni tanto fermatevi. Cautela nelle attività fisiche e nello sport.

Salute, il punto sul Toro

Qualche fastidio alla gola per i nati sotto il segno del Toro. Domani, venerdì 17 giugno, non conviene strafare.

Salute, il punto sul Gemelli

I Gemelli si sono lasciati alla spalle la tendenza all’isolamento che ha caratterizzato la prima parte del mese di giugno. Sfruttate il weekend per riposare e divertirvi in compagnia.











