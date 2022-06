Oroscopo domani 17 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 17 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 17 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia protrerebbe arrivare una buona notizia. Avreste bisogno di un momento di conforto da parte delle stelle ma anche delle persone che amate di più.

Amore, il punto sullo Scorpione

Giornata un po’ strana per lo Scorpione, arriverà qualche provocazione dalla famiglia. Domenica sarà una giornata positiva e dalla prossima settima Venere torna neutrale.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario non deve perdere l’occasione di incontrare gente e frequentare ambienti nuovi. Le stelle consigliano di mostrarsi sinceri e leali. Grande cielo per coloro che voglio sposarsi o convivere.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia verso nuove collaborazioni

Una proposta di collaborazione o un nuovo incarico potrebbe arrivare per la Bilancia, valutate bene pro e contro. Non state con le mano in mano, le stelle portano fortuna a chi si sa muovere.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Se l’amore porta qualche fastidio allo Scorpione, il lavoro crea più soddisfazioni. Iniziate a lavorare sui progetti che volete varare in autunno. Prudenza nel settore immobiliare.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Situazione astrologica importante per il Sagittario: luglio sarà un mese da dedicare al lavoro. Già dalla fine di giugno molti ripartiranno con un grande progetto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia non deve tirarsi indietro davanti alle novità. La giornata di domani, venerdì 17 giugno, sarà di recupero. Non siete sempre sereni, curate il vostro equilibrio psicologico.

Salute, il punto sullo Scorpione

Qualche tensione creata da Venere in opposizione per lo Scorpione: qualche lieve sbalzo di pressione o tachicardie di origine nervosa.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario la settimana è stata piacevole. Ora è il momento di pensare al meritato riposo del fine settimana, lasciando spazio anche alla passione.











