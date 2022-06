Oroscopo domani 17 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 17 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 17 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Fine settimana in crescendo per il Capricorno con Venere molto interessante. State vicino alla persona che amate perché domenica il cielo sarà molto importante.

Amore, il punto sull’Acquario

A livello sentimentale spesso molti Acquario si chiedono come mai incontrano sempre persone sfuggenti. Il vostro desiderio di libertà si esprime anche con il desiderio di trasgressione.

Amore, il punto sui Pesci

Il segno dei Pesci deve ricordare che domenica sarà una giornata più limpida per capire come vanno le cose in amore o per parlare se c’è qualcosa da dire.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno scontento?

Il Capricorno nell’ultimo periodo ha messo tutto in secondo piano, rispetto all’amore. C’è un po’ di amarezza e molti vorrebbero prendersi un po’ di libertà.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, domani sarà una giornata creativa per l’Acquario con la Luna nel segno. Volete iniziare a fare delle cose nuove, le riflessioni sono positive.

Lavoro, il punto sui Pesci

Domani e sabato saranno due giornate di grande impegno per i nati sotto il segno dei Pesci. Se collaborate con un Ariete o con un Toro vi sembrerà di stancarvi troppo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Le giornate del fine settimana saranno ottime per il Capricorno per staccare la spina e concedersi un po’ di relax. Riuscirete a meditare e a decidere le prossime mosse.

Salute, il punto sull’Acquario

In questo momento l’Acquario è dotato di buona energie, ma non per questo dovete trascurare i vostro fisico: curate soprattutto i denti e le caviglie. Possibile rischio di una fastidiosa infiammazione.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, questi pianeti rappresentano un valido scudo per i nati sotto il segno dei Pesci contro gli influssi di disturbo.











