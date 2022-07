Oroscopo domani 17 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e salute

Oroscopo domani 17 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Come sarà la domenica dei nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine secondo le previsioni dell’oroscopo domani? A svelare tutto, come ogni giorno, è Paolo Fox che, attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv, svela l’andamento del cielo che sarà più o meno favorevole ad alcuni segni mentre per altri non promette, ancora, nulla di buono. L’astrologo più famoso della televisione italiana esorta, tuttavia, il proprio pubblico a verificare sul campo i suoi consigli.

Cosa ci sarà, dunque, di nuovo nella domenica di Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, in amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Cancro, è arrivato il momento di allontanare le paranoie e tenersi strette le persone che vi vogliono bene. Basta con le insicurezze che vi hanno portato a non credere in storie che avrebbero potuto regalarvi grandi emozioni.

Amore, il punto sul Leone

Poca pazienza in amore per i nati sotto il segno del Leone che tendono a mettere un punto alle storie di fronte ad un problema risolvibile, ma che pensano sia insormontabile.

Amore, il punto sulla Vergine

Basta paura in amore per la Vergine. I nati del segno che hanno un interesse per una persona devono allontanare le insicurezze e dichiararsi. Meglio una delusione che il rimpianto di non averci provato fino in fondo.

Oroscopo domani, lavoro: grandi notizie in arrivo per il Leone

Nulla di nuovo, all’orizzonte, per il Cancro che, stando alle previsioni dell’oroscopo domani, per ricevere buone notizie e dare una svolta alla propria posizione lavorativa, dovrà attendere ancora un po’.

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone potrebbero avere delle notizie da comunicare ai colleghi. La situazione è in netto miglioramento e le stelle non escludono l’arrivo di una promozione.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Attenzione a non fare il passo più lungo dalla gamba per i nati sotto il segno della Vergine. Giugno non ha regalato molto dal punto di vista professionale e, per settembre, un progetto che avevate in mente andrebbe ridimensionato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Una giornata di totale relax è quella di cui avrebbero bisogno i nati sotto il segno del Cancro secondo l’oroscopo domani. Il fisico ha bisogno di maggior serenità e godervi la domenica senza alcuna preoccupazione sarebbe l’ideale.

Salute, il punto sul Leone

Grande recupero per i nati sotto il segno del Leone che, grazie al cielo favorevole per la sfera professionale, ritrovano le energie che, nell’ultimo periodo, avevano un po’ perso.

Salute, il punto sulla Vergine

La giornata di domani, per la Vergine, richiede molta prudenza. I problemi sentimentali e le preoccupazioni professionali potrebbero avere ripercussioni sul vostro benessere.











