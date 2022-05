Oroscopo domani 17 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e salute

Oroscopo domani 17 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, martedì 17 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 17 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e...

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro si trova in una fase di ripensamento, dipende da chi è al vostro fianco. Se siete reduci da una separazione non volete infilarvi in un nuovo problema. Non sempre le persone si rendono conto della vostra sensibilità. Venere e Giove favorevoli, sono forieri di belle novità per il Leone: se siete single sarà facilissimo nuovi amori. Se vi piace qualcuno datevi da fare. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per la Vergine le relazioni d’amore riprendono quota da fine mese. Se uscite da una separazione prendetevi del tempo prima di iniziare una nuova storia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2022/ Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo domani, lavoro:

Per il Cancro non è ancora il momento di lasciare il certo per l’incerto. Sei invece siete a caccia di un nuovo lavoro, potreste avere qualche titubanza iniziale. Nei prossimi mesi potreste cambiare più volta idea. Secondo l’oroscopo domani, per il Leone è arrivato il momento di darsi da fare: i segni di fuoco stanno per vivere una grande stagione. È arrivato il momento di chiedere e di farsi avanti, non tiratevi indietro proprio adesso. La situazione professionale della Vergine è in grande evidenza: spingete le nuove iniziative. Giove non è più opposto e le soluzioni sono possibili.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 maggio 2022/ Sagittario in ripresa, Bilancia e Scorpione…

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

In questo momento il Cancro non può strafare. Attenzione al punto più debole del vostro organismo: lo stomaco. Eventuali terapie che partono adesso possono essere molo utili per il Leone. Attenzione alla postura del corpo. Il cielo è cambiato ma per la Vergine, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sono rimaste tensioni che creano difficoltà. Molti pensieri affollano la vostra mente, condizionando anche il vostro umore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA