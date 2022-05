Oroscopo domani 17 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni in amore

Oroscopo domani 17 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, martedì 17 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua App “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Poche garanzie in amore per i nati sotto il segno del Capricorno. È un momento molto particolare e siete tesi come corde di violino: circondatevi di persone positive. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario deve cercare di ritagliare spazio per l’amore, potenziato da Venere favorevole. Se vi piace una persona non esitate. I Pesci stanno elaborando il loro passato: qualsiasi situazione abbiate vissuto negli ultimi tempo ora potete ricominciare da capo e altrove.

Oroscopo domani, lavoro: periodo di riflessine per il Capricorno

Per il Capricorno è un periodo di riflessione e forse anche di taglio di rami secchi che vanno buttati via. Siete in attesa di novità e di notizie da parte di altre persone. I progetti di lavoro dell’Acquario potrebbero esplodere in maniera positiva durante l’estate. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’aspetto professionale procede bene per i Pesci. State già pensando cosa fare a settembre: è il momento di sviluppare nuove idee e progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il benessere del Capricorno risente dell’opposizione di Giove: tutto vi sembra al di là delle vostre possibilità. Fate lo stretto indispensabile. In questi giorni l’Acquario sente un pochino di più lo stress maturato negli ultimi mesi, ma presto troverete un nuovo equilibrio psicofisico. Per i nati sotto il segno dei Pesci questo inizio di settimana è un po’ confuso e molti avranno la netta sensazione di sentirsi giù di corda. Non fate le ore piccole.

