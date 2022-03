Oroscopo domani 17 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito di “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 17 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Ariete, secondo l’oroscopo domani, spesso vorrebbe tutto facile e veloce, invece le cose vanno guadagnate anche in amore! Il Toro può contare sul supporto di parenti e amici, che vi garantiscono affetto, fiducia e una comprensione praticamente illimitata. Per i nati sotto il segno dei Gemelli la tensione serpeggia sotterranea in famiglia, tra rancori sopiti e pesanti non detti. Importante non confondere l’amicizia con l’amore. Felice e appagante la vita amorosa del Cancro, grazie a Giove e alla Luna in sestile: un mix perfetto di emozione e affidabilità.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per il Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, hanno la mente fissa al lavoro: a darvi man forte c’è la Luna nella vostra sesta Casa, amica degli astri della volontà e della costanza. Il trigono Luna-Urano con Giove e Mercurio in sestile porta un sapore frizzante alla giornata del Toro: potrebbe presentarsi un’opportunità sul lavoro! Domani sarà una giornata intensa per i nati sotto il segno dei Gemelli, ma da qui al weekend ne avrete ancora da pedalare, perciò gambe in spalla! Il Cancro sta portando avanti un progetto coraggioso, di cambiamento: è il momento giusto per agire col trigono di Giove e il sestile di Urano.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: Giove e Mercurio vi ricordano che la vita non è fatta di solo lavoro, c’è anche l’anima. Prendetevene cura! I nati sotto il segno del Toro devono evitare di bere troppo caffè, vi rende nervosi, penalizzando i vostri rapporti. Forma fisica così così per i Gemelli: la stanchezza primaverile e un principio di raffreddore allergico frenano il consueto dinamismo. Secondo l’oroscopo domani, l’umore sarà sereno per i nati sotto il segno del Cancro.



