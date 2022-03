Oroscopo domani 17 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, giovedì 17 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che attraverso il sito ufficiale di “IoDonna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, devono smettere di battagliare col partner: dovete imparare ad essere comprensivi e saper perdonare. Protagonista della giornata della Vergine è l’amore: la pace ritrovata, la solidarietà tra parenti e amici. Serata dolce per i nati sotto il segno della Bilancia: deliziate il partner con la vostra creatività in cucina e dolci baci. Emozioni contrastanti sul fronte del cuore per lo Scorpione, a momenti addolcito dai trigoni acquatici di Mercurio, Giove, Sole, Nettuno. Le relazione a due si trovano davanti a un bivio.

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani, lavoro: Scorpione distratto

Il Leone, secondo l’oroscopo domani, avrà a che fare con un interlocutore in affari piuttosto vivace, ma con la vostra dialettica riuscirete a far slittare l’accordo più in là. I nati sotto il segno della Vergine potrebbe trovarsi davanti un affare goloso da concludere in fretta: attenzione a dubbi e perplessità. Forte dell’appoggio di Venere e Marte in segno d’Aria, la Bilancia affronta con disinvoltura incombenze ed eventi, contando sull’appoggio dei colleghi. Lavoro così così per i nati sotto il segno dello Scorpione: troppo distratti per rendere al meglio.

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: siete estremamente reattivi e nervosi per i cambiamenti repentini sul lavoro. Secondo, l’oroscopo domani, La Vergine non deve sprecare le proprie energie: la Luna vi incita a concretizzare. Domani sarà la giornata mondiale delle torte: Bilancia, attenzione a non esagerare troppo con gli zuccheri. Lo Scorpione si sente pressato dalla famiglia d’origine: prendervi tempo e spazio per voi stessi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA