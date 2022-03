Oroscopo domani 17 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, giovedì 17 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario devono essere meno venali e ricordare che i veri valori sono altri: la famiglia e la creatività, bene interpretati dal vostro astro guida Giove, fissato con gli ideali e la tradizione. Alla grande l’amore per i nati sotto il segno del Capricorno, col colpo di fulmine scatenato da Urano: se sarà solo un’avventura o un amore senza fine, lo capirete più avanti. La vita amorosa dell’Acquario si divide tra teneri sentimenti e l’urgenza della passione. Le energie dei Pesci, secondo l’oroscopo domani, sono tutte finalizzate all’amore: i vostri sorrisi e le vostre lacrime dipendono dalle scelte altrui.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani, lavoro:

Per i nati sotto il segno del Sagittario la Luna, in buoni rapporti con Urano nel settore del lavoro e con Plutone nella seconda Casa, pone l’accento sulla creatività applicata a qualcosa di concreto. Secondo l’oroscopo domani, il Capricorno vive un momento fortunato per gli affari, garantiti dalla Luna, Mercurio e Giove. Domani le finanze non gitano per l’Acquario: le uscite superano di gran lunga le entrate. Periodo sereno in ambito professionale per i nati sotto il segno dei Pesci, il lavoro comunque va avanti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario: vitalità oltre le aspettative, il sestile di Marte non delude. Secondo l’oroscopo domani, sarà una Giornata a due marce per il Capricorno. Il livello energetico dell’Acquario è molto basso, schiacciato dal peso di Saturno e di Urano in quadratura. Ma ve la cavate egregiamente, magari con l’aiuto di qualche tazzina di caffè al ginseng. Domani, san Patrizio, i Pesci devono indossare qualcosa di verde: il colore della salute e dalla speranza.

Oroscopo domani 16 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA