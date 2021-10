OROSCOPO DOMANI 17 OTTOBRE 2021/ Amore e follie per Pesci e Sagittario, e gli altri?

Girano le stelle, cambia la fortuna, chi sale e chi scende in questa avventura? Per scoprire cosa dicono le stelle per la giornata di domani, domenica 17 ottobre 2021 basta leggere l’oroscopo di domani e vedere se si sarà al top, o se sarà un flop!

Oroscopo del weekend per Segni di aria e di fuoco

In pole position nella classifica dei segni più fortunati c’è ancora il terzetto di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. A vincere a mani basse è quest’ultimo: la luna in Pesci regala infatti intuizioni fuori dall’ordinario. Cogliete la palla al balzo e pensate a qualche idea innovativa da proporre al lavoro: con l’aiuto di Saturno stazionato nel vostro segno avrete ottime possibilità di riuscita. Bene anche per la Bilancia, che godrà del momento per dedicarsi all’amore, o meglio ancora agli amici: vai a gite fuori porta, se c’è anche la possibilità di fare lunghe passeggiate vi divertirete ancora di più. I Gemelli, invece, non ne vogliono sapere di amore e di attività fisica: l’oroscopo di domani non promette fuochi di artificio, perché allora non approfittarne per mettere da parte delle energie?

OROSCOPO DEL WEEKEND 16-17 OTTOBRE 2021/ Tra amore e avventure Bilancia alle stelle, Vergine in discesa

I segni di fuoco viaggiano tra alti e bassi. Cominciamo dal primo della fila, l’Ariete, che in questo momento avrebbe solo voglia di dare testate contro il muro: non lo fate! Piuttosto cogliete il suggerimento di Venere nel segno amico del Sagittario e andate a fare una corsetta: l’oroscopo di domani suggerisce che vi gioverà a sfogare un po’ di nervosismo accumulato nei giorni passati. Il Leone sta eroicamente portando pazienza: c’è da dire che in un momento poco fortunato avrete almeno l’appoggio degli amici che saranno dalla vostra parte e sorreggeranno la vostra autostima, date loro ascolto! Il Sagittario non ha bisogno di consigli e di sproni: le stelle girano tutte (o quasi) dalla sua parte. Ci si è messa anche la luna, che secondo l’oroscopo di domani, domenica 17 ottobre, vi ispirerà qualche follia romantica.

OROSCOPO SETTIMANALE 18-24 OTTOBRE 2021/ Previsioni per salute e amore: Bilancia top

Oroscopo del weekend per Segni di acqua e di terra: benissimo i primi, gli altri a riposo

Con la Luna negli ultimi gradi del segno dei Pesci l’oroscopo di domani, domenica 17 ottobre, promette grandi cose per i nativi del segno. La congiunzione con il pianeta amico Nettuno e l’influsso più che positivo di Venere nel segno del Sagittario non porterà soltanto felici novità in amore (un matrimonio in vista?), ma anche delle idee geniali. Lo stesso non si può dire per lo Scorpione, che in questo periodo vorrebbe solo correre ai ripari: forse è il momento giusto per mettersi sotto alle coperte. L’oroscopo di domani, domenica 17 ottobre, assicura anche ai nativi del segno del Cancro qualche piacevole momento in compagnia del partner. Meglio però guardare un film o cucinare qualcosa assieme, le discussioni è consigliabile rimandarle di qualche giorno.

OROSCOPO SETTIMANALE 18-24 OTTOBRE 2021/ Lavoro e fortuna: Acquario al top

I segni di Terra non amano fare pazzie. Per Toro, Vergine e Capricorno l’oroscopo di domani, domenica 17 ottobre 2021 suggerisce di raddoppiare la dose di razionalità. Non è troppo difficile con l’aiuto di Saturno stazionato nel freddo segno dell’Acquario, che assieme a Mercurio nel segno della Bilancia aiuterà a correggere le follie ispirate da Nettuno e Luna congiunti nel segno dei Pesci. I Toro quindi potranno rifocillarsi con il pranzo cucinato dalla nonna e sperare, con la pancia piena, di ragionare meglio. I Vergine, ahimé,, secondo l’oroscopo di domani dovranno discutere un po’ di più con amici e familiari che in questi giorni sembrano sragionare. Per i Capricorno le cose vanno un po’ meglio e la giornata di domani, domenica 17 ottobre 2021 potrebbe essere l’occasione giusta per farsi qualche risata in famiglia: ogni tanto fa bene!

© RIPRODUZIONE RISERVATA