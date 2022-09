Oroscopo domani 17 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 17 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox torna con le previsioni per l’oroscopo domani, sabato 17 settembre. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana svela l’andamento del cielo per tutti i segni zodiacali. quest’articolo, in particolare, è dedicato alle previsioni per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli. Come sarà il sabato dei segni suddetti? Chi vivrà un weekend all’insegna del relax e del divertimento in vista delle vere vacanze estive?

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli, in amore, lavoro e salute per capire chi potrà contare su un cielo sereno e privo di nubi.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete la seconda parte della settimana ha portato novità in amore. Solo domenica dovrete stare attenti a qualche polemica inutile.

Amore, il punto sul Toro

Questo è un periodo importante per il Toro! Venere in aspetto buono, riesce a lenire le ferite di un rapporto che non è andato bene. Nelle relazione affiatate ci vorrebbe più passionalità.

Amore, il punto sui Gemelli

Come procede l’amore per i Gemelli? Alcuni vivono una crisi in amore o hanno altre priorità per la testa, chi vive una relazione da poco potrebbe avere dubbi sul partner.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, confusione e discussioni

Se l’Ariete lavora tra sabato e domenica deve preparasi a discutere e ad avere a che fare con persone che non ti danno retta. Domenica molta confusione

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Toro devono rivedere il lavoro o prendere decisioni per fine anno. L’anno prossimo Giove sarò nel vostro segno.

Lavoro, il punto sui Gemelli

In questo momento i Gemelli devono stare attenti alle spese. Chi lavoro in proprio vive da qualche mese di alti e bassi. Novità da ottobre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

In questi ultimi giorni pur restando una grande forza determinata dal transito di Giove nel segno, alcuni Ariete possono aver risentito di qualche problema fisico.

Salute, il punto sul Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, sabato 17 settembre, la giornata sarà stancante per il segno del Toro, meglio evitare sforzi.

Salute, il punto sui Gemelli

Come procede la salute per i nati sotto il segno dei Gemelli? Avere la Luna nel segno comporta tanta energia in più, una forza da spendere nel lavoro e nelle relazioni interpersonali.











