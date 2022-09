Oroscopo domani 17 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 17 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 17 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Fine settimana in crescita per il Cancro: domani, sabato 17 settembre, le emozioni valgono doppio visto che la Luna è nel vostro segno zodiacale. Sfruttate il buon transito di Venere per recuperare emozioni positive in amore.

Amore, il punto sul Leone

In amore il Leone è baciato da Giove che rende interessante ogni relazione d’amore. La giornata di domani, sabato 17 settembre, sarà molto appassionata.

Amore, il punto sulla Vergine

I single della Vergine devono sfruttare il transito di Venere: possono nascere delle emozioni particolari in questo periodo dell’anno. In amore ci vuole generosità.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, grande confusione

Per il Cancro c’è grandissima confusione sul lavoro. Dovete iniziare un nuovo percorso e rimettervi in gioco persino ripartendo da zero.

Lavoro, il punto sul Leone

È un fine settimana di successo per il Leone, dopo qualche giornata pesante in settimana: bello il transito di Mercurio, ottimo il transito di Giove.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Nella giornata di domani, sabato 17 settembre, la Vergine avrà la Luna contraria e dovrà evitare atteggiamenti polemici in ambiente lavorativo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il segno del Cancro si è ormai lasciato alle spalle il clima pesante di inizio settimana. Ora le stelle sono con voi, potete iniziare una cura con successo.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone è molto più forte. Bella questa Luna nel segno che alimenta una bella carica di vitalità. Con Giove favorevole molto situazioni torneranno positive.

Salute, il punto sulla Vergine

Il transito pesante di Marte, associato a quello della Luna, ha portato un calo fisico ai nati sotto il segno della Vergine. Da domenica andrà meglio.

