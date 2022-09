Oroscopo domani 17 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 17 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 10 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno, grazie a Venere in ottimo aspetto, non deve perdere l’occasione di farsi notare e di fare nuove conoscenze. Non siate troppo selettivi.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario esce da un mese di agosto silenzioso per quanto riguarda i sentimenti, ora è il momento di risvegliare un po’ di passionalità.

Amore, il punto sui Pesci

Venere in opposizione chiede un po’ di attenzione ai Pesci nei legami sentimentali. Meglio non tirare troppo la corda con Vergine e Gemelli.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno insoddisfatto

Giove contro potrebbe indicare al Capricorno che quello che sta facendo gli piace solo a metà. Insistete, nei prossimi mesi vedrete i risultati.

Lavoro, il punto sull’Acquario

I nati dell’Acquario cercheranno di rinnovare l’attività, migliorare un progetto o un programma. In questo saranno più fortunati i lavoratori autonomi.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è iniziato un periodo di revisione totale. Chi lavora in azienda da molto tempo è insoddisfatto, vorreste avere qualcosa di più.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno hanno bisogno di un fine settimana di relax, anche perché da domenica la Luna sarà opposta. Non programmate nulla di stressante.

Salute, il punto sull’Acquario

Arriva il fine settimana e i nati sotto il segno dell’Acquario hanno la Luna favorevole, Mercurio ottimo e Marte che vi protegge. Un cielo importante!

Salute, il punto sui Pesci

Anche domani, sabato 17 settembre, i nati sotto il segno dei Pesci si sentiranno un po’ affaticati e nervosi. Domenica sarà una giornata migliore.











