Oroscopo domani 18 aprile 2022 Ariete, Toro Gemelli/ Amore e salute

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo per domani di Paolo Fox per la giornata di domani 18 aprile 2022? Quali dei dodici segni potranno vivere una Pasquetta all’insegna della festa e della tranquillità e quali invece avranno una giornata di festa turbolenta? Dopo aver trascorso una giornata di festa in tranquillità quale segno zodiacale dovrà fare i conti con qualche problema e chi invece, dopo una Pasqua turbolenta potrà ricaricare le pile?

Oroscopo domani 18 aprile 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani amore: Gemelli in pausa

Il segno dell’Ariete sta per cominciare una grande settimana che si aprirà in maniera molto promettente e l’arrivo di Giove nel segno inizierà a far sentire la voglia a tutti gli Ariete di mettersi in gioco anche sentimentalmente. Il segno del Toro avrà qualche problema in più rispetto all’Ariete e il consiglio dell’astrologo è quello di trascorrere una giornata in famiglia per riappacificarsi con le persone che si ha vicino soprattutto dopo alcune tensioni. Gemelli in pausa da amore e lavoro, secondo l’astrologo la versa svolta per questo segno arriverà solo nel mese di maggio.

Oroscopo domani 18 aprile 2022 Cancro, Leone e Vergine/ Amore e salute

Oroscopo domani, salute: Luna storta per il toro

Il segno dell’Ariete brillerà di salute segno che la prossima settimana sarà davvero fondamentale per questo segno zodiacale che riuscirà a realizzare tutti i suoi sogni, anche i più ambiziosi. Il segno del Toro nella giornata di Pasquetta avrà la luna in opposizione e dovrà evitare di strapazzarsi troppo, per non consumare tutte le energie della settimana in un solo giorno. I Gemelli invece, dovrebbero trascorrere una giornata in maniera allegra e spensierata, ma solo se riusciranno a separare il piano lavorativo da quello personale.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 17 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA