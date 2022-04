Oroscopo domani 18 aprile 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Come sarà la giornata di Pasquetta secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox? Quali segni zodiacali avranno una giornata priva di problemi e quali invece dovranno affrontarne più del solito a causa di qualche astro storto? Ecco le previsioni per la giornata di domani per i segni del Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani amore: Pesci al Top

Il Capricorno vivrà una giornata di Pasquetta illuminata da una Luna favorevole che rende questo lunedì perfetto per ritrovare l’amore anche da parte di tutti coloro che per molto tempo si sono concentrati solo sul proprio lavoro. Per l’Acquario la giornata di Pasquetta sarà un po’ strana, per questo segno nessun nuovo incontro amoroso o anche solo di amicizia. Il consiglio dell’astrologo è quello di scegliere il totale relax e non fare assolutamente nulla. Una pasquetta molto importante per i Pesci, che nella giornata di domani avranno la Luna, Venere e Giove favorevoli.

Oroscopo domani, salute: Giornata no per l’Acquario

Per il Capricorno anche la salute, come per l’amore, sarà al top durante la giornata di lunedì 18 aprile 2002. Questo segno zodiacale, dopo aver pensato al lavoro per molto tempo ha tutte le possibilità per divertirsi in tranquillità e stare bene. Giornata no per quanto riguarda l’Acquario che sarà un po’ confuso, frastornato e nervoso. Secondo l’astrologo questo segno zodiacale dovrebbe trascorrere la giornata all’insegna del riposo e del suo benessere. Pesci al top grazie al posizionamento favorevole di pianeti che faranno in modo che questo segno zodiacale possa trascorrere una Pasquetta all’insegna della buona salute.

