Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Lavoro, amore e salute chi al top?

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani venerdì 18 febbraio nelle previsioni delle stelle? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro avranno un cielo positivo o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre, a svelarvi qualche dettaglio in più sull’oroscopo domani 18 febbraio è Laura Tuan che svela le proprie previsioni attraverso il portale “Io Donna”. Come saranno dunque, l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro nella giornata di domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro e amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro?

Secondo le previsioni per l’oroscopo domani, i nati sotto il segno dell’Ariete sono più orientati verso l’amicizia che l’exploit amoroso. Il vostro cielo, in questo mese, è influenzato da una serie di pianeti: Plutone, Marte, Venere e Mercurio, passato ormai nel segno amico dell’Acquario. In amore fate attenzione a non puntare troppo in alto e alla persona sbagliata. Qualche tensione in famiglia. Nel cielo del Toro arriva il Sole, altruista e disponibile, pronto a fare compagnia a una serie di astri favorevoli. L’amore, per i single non è presente in questo mese febbraio: attenzione a non idealizzare troppo. Alti e bassi in amore per i Gemelli: persiste una certa difficoltà a trovare equilibrio tra realtà e fantasia! Per il Cancro non manca qualche discussione con il partner, ma niente di significativo. Qualcuno pensa ai fiori d’arancio o alla cicogna.

Oroscopo domani 17 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni Paolo Fox

Oroscopo domani, lavoro: buone occasioni per il Toro

L’oroscopo domani prevede per i nati sotto il segno dell’Ariete di prestare più attenzione alle finanze e a non spendere più del dovuto. Sul lavoro avete idee geniali e troverete qualcuno pronto a sostenervi. Buone occasioni in arrivo, da cogliere al volo, per il Toro. La creatività è un po’ penalizzata dalla necessità di organizzazione. I nati sotto i segni dei Gemelli devono ricordare che non c’è solo l’amore, ma anche il lavoro che risente della vostra distrazione, nonostante il vostro talento. Sul lavoro il Cancro può contare su colleghi e collaboratori. Potrebbe sopraggiungere complicazioni a trattative già in corso.

Oroscopo domani 17 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Andamento in amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà, invece, la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno dell’Ariete devono prendersi cura dei loro piedi. Inoltre pelle e capelli reclamano una cura vitaminizzante, provati dal rifido inverno. Il Toro non deve correre troppo, anche se in questo momento gode di buona salute. Continuate con una dieta sane e sfoggiare un look che vi valorizzi. Manca ancora un po’ al cambio di stagione, ma i Gemelli si portano avanti: evitate fritti e cioccolato, scegliete cibi più sani. Importante l’attività fisica. Caro Cancro mangiare per dimenticare i dispiaceri non serve, meglio leggere o ascoltare musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA