Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro e amore

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani venerdì 18 febbraio nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo positivo o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre, a svelarvi qualche dettaglio in più sull’oroscopo domani, giovedì 18 febbraio, è Laura Tuan che svela le proprie previsioni attraverso il portale “Io Donna”. Come saranno dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nella giornata di domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo le previsioni per l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone continuano a vivere tempi duri per la coppia e le relazioni in generale. Periodo difficile soprattutto per i single. Ma la primavera porterà cambiamenti e novità. La Vergine vive un periodo di grande confusione emotiva: al vostro fianco c’è davvero la persona giusta? Forse è il momento di mettere in discussione il vostro rapporto. La Bilancia risente di Venere e Marte ostili che esasperano un clima di insofferenza in casa: cercate di svincolarvi da queste situazioni che vi tolgono energie! Da marzo le cose cambieranno. Cuore in fermento per lo Scorpione: novità in arrivo che non saranno facili da gestire. Felici le coppie ben collaudate.

Oroscopo domani, lavoro: soddisfazioni per il lavoro

L’oroscopo domani prevede per i nati sotto il segno del Leone grandi soddisfazioni sul lavoro, sopratutto per chi è in proprio. Ricordatevi che non potete controllare tutto. Sul lavoro la Vergine non deve abbassare la guardia: prima di apporre la vostra firma, valutate le proposte in dettaglio. La difficile situazione sentimentale influenza anche il lavoro della Bilancia: marzo sarà il mese giusto per prendere decisioni importanti. Sul lavoro lo Scorpione è influenzato da Venere e Marte in Capricorno: i pianeti vi impediscono di esagerare l’aggressività. Lo Scorpione può contare su buoni guadagni che restituiranno slancio e fiducia in voi stessi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà, invece, la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone soffrono un po’ di stanchezza di metà inverno. Tra i disturbi più frequenti mal di testa, insonnia e sbalzi pressori. Controllate la dieta. La Vergine risente del Sole entrato in Pesci, che porta via un po’ di energie. Attenzione allo stomaco: evitate caffè, super alcolici e situazioni di forte stress. La nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di cambiare aria e di recuperare energie, perse in questioni familiari. Qualche problema a livello di gola e bronchi per lo Scorpione: non mancherà qualche notte insonne a causa di tensioni emotive non manifeste.



