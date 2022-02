Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e Lavoro: le previsioni

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come andrà la giornata di domani, giovedì 18 febbraio, per i nati sotto il segno del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci? Come sempre, a darvi qualche piccola anticipazione su quella che dovrebbe essere la giornata secondo le stelle è Laura Tuan che svela le proprie previsioni dell’oroscopo domani attraverso il portale “Io Donna”. Cosa aspetta, dunque, per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci in amore, lavoro e salute? Andiamo a scoprire le previsioni segno per segno per la giornata di domani

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Sagittario sono alle prese con ricordi malinconici e delusioni d’amore. Presto arriverà una ventata di rinnovamento, tra vecchie conoscenze e legami familiari che hanno risentito degli impegni lavorativi. Il Capricorno è influenzato dalla generosa presenza di Giove che in combutta con il Sole, da oggi, vi spinge ad essere più disponibile verso gli altri. È un periodo magico per l’amore, sopratutto per le coppie e le famiglie. I nati sotto il segno dell’Acquario in questi giorni compiono gli anni: il compleanno è sempre un momento di bilanci e riflessioni, anche per quanto riguarda la sfera affettiva. Giove è nel segno dei Pesci e da domani, 18 febbraio, sarà anche illuminato dal Sole. In amore è il momento di accantonare rancori e rivalità.

Oroscopo domani, lavoro: finanze minime per il Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo domani, è importante riflettere prima di prendere decisioni sul lavoro: dovete trovare il giusto equilibrio tra pensiero e azione. Non avete paura di rimboccarvi le maniche per ottenere ciò che volete. Finanze ai minimi storici per il Capricorno, ma le cose cambieranno. Non perdete tempo con idee campate per aria. Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Acquario che vorrebbero mettersi in proprio devono ancora aspettare: non è il momento giusto, puntate ad altri cambiamenti. Sul lavoro i Pesci affronteranno qualche questione con il proprio capo e il rendimento non sarà al massimo. Attenzione alle spese: non esagerate!

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riserva la salute nell’oroscopo domani? Il Sagittario sta ritrovando l’appetito, ma occhio a non esagerare. Sforzatevi di fare un po’ di attività fisica: passeggiati a piedi o giri in bicicletta. Qualche disturbo fisico per il Capricorno: artrosi, stati infiammatori, emicrania e influenza. Non vi preoccupate, l’inverno passerà. L’Acquario ha bisogno di staccare la spina dalla sua quotidianità per lasciarsi alle spalle i malanni: dai dolori di schiena, all’emicrania fino agli sbalzi pressori. Il sistema immunitario dei nati sotto il segno dei Pesci non è al massimo, in attesa della ripresa primaverile. Prendetevi cura dei vostri nervi.



