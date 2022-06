Oroscopo domani 18 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 18 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 18 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata buona per l’Ariete, il fine settimana inizia bene. Se ci sono persone che ti interessano frequentale. Dalla prossima settimana anche Venere torna favorevole. Sentimenti che premiano.

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro se c’è un problema è meglio risolverlo da domenica. La giornata è un po’ confusa e agitata. Attenzione soprattutto se questi problemi riguardano la casa o i rapporti con gli altri.

Amore, il punto sul Gemelli

La giornata parte con mille pensieri per i Gemelli. Confrontarsi e parlare aiuterà anche in amore. Potreste persino innamorarvi di una persona per la sua voce o per come ragiona.

Oroscopo domani, lavoro: nuove iniziative per l’Ariete

Le nebbie dell’ultimo periodo si sono diradate e i nati sotto il segno dell’Ariete sono più pieni di iniziative, è incielo che permette di vedere un orizzonte a colori. Magari c’è stata una riconferma.

Lavoro, il punto sul Toro

L’impegno del Toro negli ultimi mesi è stato quello di tenere tutto sotto controllo, avete dovuto lavorare sodo per accudire le cose più importanti della vostra vita.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Nel cielo dei Gemelli Mercurio, assieme al sole, rappresenta la voglia di andare avanti e scoprire nuove opportunità e progetti. Un oroscopo che impegna ma che può regalare soddisfazione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il caldo mette a dura prova l’Ariete: bevete molta acqua per eliminare le tossine. Qualora ci fossero piccoli fastidi sarà sempre meglio optare per una visita di controllo.

Salute, il punto sul Toro

Lo stress del Toro è dovuto ad alcune situazioni familiare. Non sottovalutate l’importanza della forza psicologica.

Salute, il punto sul Gemelli

Grande ripresa dal punto di vista fisico per i Gemelli: il merito è di Mercurio nel segno che vi regala grande energia.











