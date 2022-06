Oroscopo domani 18 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 18 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 18 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, in questo fine settimana per la Bilancia è meglio avere a fianco una persona che capisce davvero i vostri reali sentimenti.

Amore, il punto sullo Scorpione

Troppe tensioni in amore per lo Scorpione, Venere in opposizione rappresenta un atteggiamento più critico nei confronti dei sentimenti. Se qualcosa non vi sta bene sarebbe meglio decidere. Domani sarà una giornata polemica.

Amore, il punto sul Sagittario

Se un amore è in crisi, dalla prossima settimana il Sagittario dovrà attuare una sorta di rete di sicurezza per mantenerlo in piedi.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia in cerca di serenità

La Bilancia deve recuperare serenità per poter lavorare al meglio. Una proposta di collaborazione o un nuovo incarico potrà arrivare.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve sempre agire secondo il proprio istinto. Un’azione diretta sarà possibile solo tra qualche settimana.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario Marte favorevole aiuta e Giove porta nuove occasioni, anche un risveglio nel lavoro per chi si è fermato per troppo tempo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia avrebbe bisogno di un po’ di relax dopo impegni pesanti. Spesso nascondete dietro un sorriso le vostre fatiche fisiche.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione è ancora un po’ turbato, ma si va verso una domenica migliore. Cercate di impegnarvi in maniere positiva per il futuro.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario bella la giornata di sabato, meno tonica la domenica. Siete molto stanchi e provati dal caldo, non esagerate e riposate.











