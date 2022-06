Oroscopo domani 18 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 18 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 18 giugno 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Stelle interessanti per il Capricorno per un fine settimana in crescendo. Domenica sarà una giornata utile per gli incontri e per le relazioni. Venere è favorevole.

Amore, il punto sull’Acquario

Questo fine settimana produce un effetto importante per le relazioni dell’Acquario, però se c’è qualche dubbio la prossima settimana sarà ancora migliore. Buone speranze per i cuori solitari già da lunedì prossimo.

Amore, il punto sui Pesci

In amore i Pesci devono fare attenzione con un ex o con una persona attualmente al vostro fianco che non vi sembra più come prima. Le coppie che vogliono fare un passo importante devono affrontare qualche ritardo.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno molto confuso

C’è molta confusione per il Capricorno: ci sono molti progetti e alla fine non riuscite a portare avanti nulla. Se necessario chiedete assistenza a consulenti qualificati.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario può spingere tutte le le situazioni che interessano anche perché Saturno in transito nel segno aiuta a concretizzare i progetti.

Lavoro, il punto sui Pesci

La percentuale di gratificazione sarà notevole per i nati sotto il segno dei Pesci. Se un progetto è iniziato male si aggiusterà.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Ogni tanto il Capricorno deve contenere un po’ di nervosismo: gestite la situazione con attenzione sopratutto se comporta stress fisico.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario deve controllare il fisico, denti e articolazioni soprattutto. Ci sono stati periodi di estremo stress se necessario fate un controllo generale.

Salute, il punto sui Pesci

In linea di massima la forma fisica e la salute dei Pesci non dovrebbero presentare preoccupazioni, ma sarà bene tenere sotto controllo la circolazione. Qualche fastidio ai piedi











