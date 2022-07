Oroscopo domani 18 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani: soddisfazioni per Ariete e incontri hot per Toro

Com’è andato questo weekend? Vi siete riposati? Domani inizia una nuova settimana. Cosa avrà previsto l’oroscopo domani di Paolo Fox per i vari segni zodiacali? Non ci resta che scoprire le previsioni dell’oroscopo consultando il Settimanale Dipiù TV.

Per L’Ariete quella di lunedì sarà una giornata in cui avrai la possibilità di sviluppare gli obiettivi in modo generoso e brillante. Sul lavoro avrai tante cose da organizzare ma le soddisfazioni sono dietro l’angolo. In amore dovrai invece fare chiarezza nel tuo cuore. Se qualcosa non ti sta bene ti converrà cercare altrove. Lunedì è un giorno fortunato per gettare le basi della tua famiglia e risolvere affari in sospeso.

Nella giornata di domani saranno favoriti gli incontri per il segno del Toro. La Luna dal 21 sarà dalla tua parte e soprattutto nella giornata di giovedì ci potranno essere novità in campo sentimentale. Se c’è una persona che vi piace quello potrebbe essere il periodo giusto per “attaccare”, soprattutto la giornata di giovedì, ma in generale avete ottime possibilità di vivere emozioni anche liberatorie. Sul lavoro un progetto sta per partire. Occhio ai soldi perché bisogna essere parsimoniosi. È un momento appropriato per avere conversazioni di successo relative ai tuoi prossimi progetti.

Oroscopo domani, passione per Gemelli e proposte sul lavoro per Cancro

Mattinata sottotono per il Gemelli. Secondo oroscopo domani di Paolo Fox, nel pomeriggio l’amore recupera. Potreste sentirvi un po’ fiacchi oppure avere qualche problema con le vostre cose. Niente paura però, già dal pomeriggio inizierete a recuperare e la prima sfera a beneficiare di questo miglioramento sarà quella sentimentale: se dovete chiarire una faccenda con qualcuno avrete buone possibilità di risolvere, così come le coppie possono riscoprire la passione! Sul lavoro ci saranno delle riconferme in arrivo.

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Cancro sarà una mattinata migliore. Chi ha vissuto una crisi in amore potrà ripartire. Voi invece, al contrario degli amici Gemelli, vivrete una mattinata molto buona e una seconda parte di giornata in calando. Chi ha vissuto una crisi (soprattutto in amore) ora può ripartire senza doversi più preoccupare di nulla o guardare al passato! Sul lavoro, invece, dovrete essere bravi a mantenere la calma e ascoltare tutte le proposte, soprattutto quelle che arrivano dagli amici! Oggi è una giornata per sfruttare l’iniziativa e la grande vitalità che vi circonderà e che sarà molto evidente nei vostri accordi e incontri della giornata. Puoi cogliere l’occasione per trasformare parte delle tue emozioni in sentimenti.











