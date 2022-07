Oroscopo domani 18 luglio 2022: Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani: ritorno di un ex per Capricorno e scelte in attesa per Sagittario

Come inizia la settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? L’Oroscopo domani Paolo Fox ha fornito alcune anticipazioni su questi segni dell’oroscopo in merito ad amore e lavoro. La giornata partirà un po’ sottotono per il Sagittario. Non disponete di grandi energie fisiche e soprattutto ci sono delle questioni sentimentali in sospeso che necessitano di essere chiarite… ma voi non siete dell’umore giusto! Forse la cosa migliore è rimandare tutto a martedì, giorno in cui probabilmente starete meglio! Si consiglia un altro po’ di attesa anche sul lavoro, qualcuno deve prendere una decisione ma sta guadagnando tempo perché non è ancora convinto della sua scelta. Se potete continuare a prendere tempo prezioso e non fatevi guidare dall’impulsività o dalla fretta, ne va del vostro futuro e non dovete rendere conto a nessuno.

Periodo critico in ambito sentimentale per il Capricorno. Secondo l’oroscopo domani Paolo Fox, siete un po’ troppo critici e nel pomeriggio potreste darne prova a chi vi sta attorno (o accorgervene voi stessi). E attenzione anche al possibile ritorno di un ex, qui le reazioni dipendono però da persona a persona. Sul lavoro prosegue la fase di di recupero, forse però è il caso di prendere in considerazione una nuova opportunità! D’altronde qualcuno è stufo della situazione in cui si trova e vorrebbe cambiare aria.

Oroscopo domani: problemi di cuore per Acquario e emozioni per Pesci

Crucci di tipo sentimentale per l’Acquario. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, vorreste fare un po’ più di chiarezza ma non è sempre possibile perché non dipende totalmente da voi. Nel pomeriggio, ad esempio, le cose andranno meglio ma è ora di mettere tutte le carte in tavola perché in tanti si trovano sul limbo e non vogliono più starci. Problemi anche sul lavoro, cercate di mettere a posto i problemi e risolvere tutto perché a breve potrebbe arrivare una tempesta.

Venere sarà favorevole in amore per Pesci. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, vi aspettano emozioni assicurate soprattutto nel pomeriggio, in una settimana che vi vedrà senz’altro protagonisti in ambito sentimentale! Pensate quindi a godervi questo momento, in compagnia dei vostri cari, senza voler trovare necessariamente il problema. Avete tanto da fare anche sul lavoro ma non preoccupatevi, siete determinati a fare tutto al meglio quindi vi basterà tirar fuori la forza di volontà. Sul lavoro hai tanta voglia di fare e potrai realizzare importanti progetti.

