Oroscopo domani 18 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 18 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, mercoledì 18 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso il sito “Controcopertina”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In amore la Bilancia deve comunicare il proprio stato d’animo: altrimenti continuerete a lamentarvi del fatto che la vostra anima gemella non vi capisce come vorreste. Lo Scorpione deve smettere di pensare così tanto e amare il partner per quello che è veramente. Non cercate di modificarlo, ogni persona ha la propria essenza. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Sagittario deve essere più attento alla propria famiglia. I figli o il partner potrebbero sentirsi male e avere bisogno di voi. Date loro sostegno e conforto.

Oroscopo domani, lavoro: novità per il Sagittario

A livello professionale, molti progetti che la Bilancia ha in mente sono buoni. Prima di prendere una decisione, cercate di prendere in considerazione l’opinione del partner e della famiglia. Lo Scorpione può rilassarsi perché si avvicina un ottimo periodo per gli affari. Mettete tutte le vostre energie e potrete avere tante soddisfazioni sul posto di lavoro. Secondo l’oroscopo domani, mercoledì 18 maggio, il Sagittario deve evitare passi falsi: se non siete adeguatamente informati per investire in una determinata attività, dovreste consultare un amico prima di prendere quella decisione finanziaria.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per quanto riguarda la salute, se la Bilancia pensa a recuperare la linea la giornata di domani, mercoledì 18 maggio, è propizia per iniziare una dieta. Iniziate a ridurre l’assunzione di dolci e carboidrati. Lo Scorpione deve imparare a riconoscere i propri limiti fisici e prendere precauzioni per non essere danneggiato. Ricordate che il corpo è lo strumento per raggiungere i propri obiettivi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per il Sagittario è il momento giusto per affrontare ciò di cui avete più paura, anche se vi sentite impotenti. Questo porterà molti cambiamenti positivi nella vostra vita.











