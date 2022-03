Oroscopo domani 18 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 18 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Confine sempre più labile tra amicizia e amore per i nati sotto il segno dell’Ariete: meglio fissare fin da subito regole e limiti del rapporto. Secondo l’oroscopo domani, la Luna infonde serenità per tutto il giorno ai nati sotto il segno del Toro, in particolare la mattina per le questioni di cuore. Con il cambio di Luna a favore dei Gemelli, in segno d’Aria così come Venere e Marte, l’amore è il motore della serata, sia per coppie consolidate che per semplici cotte. I nati sotto il segno del Cancro prendono a rivangare il passato, incapaci di staccarsi dai ricordi o da situazioni ormai concluse.

Oroscopo domani, lavoro: Toro in cerca di sicurezze

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, seguono alla lettera le direttive del vostro capo: chiudete in fretta le questioni aperte e iniziate a pensare al fine settimana. Il Toro ha bisogno di sicurezze e si spinge su percorsi nuovi, a caccia di soluzioni e garanzie. I nati sotto il segno dei Gemelli sul lavoro devono armarsi di grande pazienza. La vostra padronanza linguistica vi premierà. Il Cancro non può permettersi di allentare la presa, pressato da straordinari, impegni improrogabili o favori promessi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: il fisico, tende ad affrontare con fatica il cambio di stagione. Dall’equinozio in poi un po’ di moto e un buon integratore vi rimetteranno rapidamente in sesto. Secondo l’oroscopo domani, il Toro deve prendersi cura anche di se stesso, sorvegliando l’equilibrio psicofisico e il rapporto con gli altri. Il risveglio non è dei migliori per i Gemelli, con la Luna piena in quadratura e tutta la stanchezza della settimana già sulle spalle. Fate una bella colazione, per iniziare a carburare. Domani nel pomeriggio il Cancro cadrà in una sorta di letargo, nonostante la primavera sia ormai alle porte.

