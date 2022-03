Oroscopo domani 18 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro, amore e…

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, venerdì 18 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, per il Leone la giornata è dominata dal rapporto a due: Venere, Marte e Saturno all’opposizione creano qualche divergenza, ma grazie al dialogo troverete un punto di incontro. Dolci e romantiche le coppie già ufficializzate e datate che coinvolgono i nati sotto il segno della Vergine: potete progettare insieme il vostro futuro. Rapporti chiari e sereni in amore per i nati sotto il segno della Bilancia: superati dubbi e indecisioni indotte da Saturno, vi affidate a Marte passionale. Lo Scorpione ha voglia di casa e di metter su famiglia: ma prima di passare alle vie di fatto sviscerate pro e contro.

Oroscopo domani, lavoro: Vergine protagonista

Col favore della Luna i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, possono portare avanti in una corsia preferenziale affari e finanze. La Vergine, grazie alla luna Luna nel segno, è protagonista nel lavoro: svolgete le vostre mansioni con cervello e anima. Un po’ troppa disinvoltura in fatto di spese. Acuti osservatori, i nati sotto il segno della Bilancia trovano ovunque spunti di ispirazione: creare è la vostra passione. Le stelle in Acquario capitanate da Saturno non fanno buon gioco per lo Scorpione: ritmo della giornata rallentato.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone, tra emicrania, mal di schiena e cervicale. Ma dopo l’equinozio tornerete anche voi a fiorire. La Vergine si preoccupa non solo della propria salute ma anche del benessere planetario, dell’ecologia, dell’ecosostenibilità. I nati sotto il segno della Bilancia devono prestare attenzione alla ritenzione idrica, più evidente quando in cucina si usa troppo sale: al suo posto usate le spezie, come il dragoncello. Secondo l’oroscopo domani, lo Scorpione proverà una sensazione di insofferenza, attenzione anche a non farvi prendere dell’ansia.









