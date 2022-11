Oroscopo domani 18 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani giovedì 18 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 18 novembre 2022? A rispondere a questa domanda arrivano i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 14-20 novembre/ La classifica dei segni

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete è arrivato il momento di reagire anche se siete rimasti delusi da emozioni negative. Non perdete di vista quello che può nascere nelle prossime settimane. L’amore è pronto a stupire i nati sotto il segno del Toro: un incontro che credevate importate potrebbe rivelarsi poco adatto a voi, mentre una persona apparentemente insignificante ha molto da darvi.

Oroscopo domani 16 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Cosa dicono le stelle?

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Venere è in opposizione: il periodo consiglia attenzione anche ai particolari, si potrebbe discutere anche per l’organizzazione della casa. Prudenza per le coppie sposate. Le relazioni che nascono adesso sono importanti per il Cancro, ma alcuni nati del segno hanno già vissuto una bella sensazione nei primi giorni di novembre.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone restano alcune incertezze in amore, soprattutto nei rapporti minati da vecchie contraddizioni. Non mancheranno scontri verbali nei rapporti di coppia e nei legami coniugali. Da qui alla fine del mese i nati sotto il segno della Vergine devono curarsi più della famiglia. Anche l’amore deve essere tenuto sotto controllo.

Oroscopo domani 16 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e...

Oroscopo domani venerdì 18 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Spesso il segno dell’Ariete per la sua impulsività si mette nei guai, ma questa ultima parte del mese di novembre invita alla pazienza. Arriveranno soluzioni e nell’ultima settimana di novembre molto si muoverà a vostro favore. Nelle prime giornate di novembre le opposizioni planetarie hanno generato disagi, diverbi e incomprensioni sul lavoro per i nati sotto il segno del Toro. Meglio capire le mosse da fare prima di commettere qualche errore.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Le opposizioni planetarie indicano per i nati sotto il segno dei Gemelli un contrasto da affrontare. Ma a dicembre le opposizione allenteranno la presa e tutto diventerà più facile da gestire. Un incremento c’è stato per il segno del Cancro e anche qualche consenso in più. Presto arriverà anche una bella vittoria. Purtroppo non tutti sono dalla vostra parte.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone non sarà facile recuperare tutto quello che è stato perso nella prima metà di novembre ma resta comunque una buona capacità di azione. La Vergine deve stare attenta alla persone che ha attorno: non tutti sono pronti a stare al vostro livello. Intorno al 24 novembre vi farete sentire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

In questo periodo la tempra del segno dell’Ariete è molto forte e sembra che la stanchezza non vi tocchi. Attenzione però al repentino abbassamento di temperatura: con i primi freddi arrivano anche i primi raffreddori. Il Toro è convinto di non poter farsi aiutare da nessuno: questo genera molto stress. Imparata a delegare o a prendere una pausa.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

La giornata di domani sarà un po’ agitata per i nati sotto il segno dei Gemelli. Alla fine riuscire a trovare una maggiore tranquillità ma ci sono molto situazione complesse da affrontare. L’oroscopo migliora piano piano per il segno del Cancro, ma in queste ore c’è una grande affaticamento e tensione interiore. Bisogna ritrovare tono fisico.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone è iniziato un periodo di recupero, grazie anche a Mercurio che inizia un transito favorevole. Siete più forti rispetto al passato. I nati sotto il segno della Vergine devono eliminare il superfluo dalla loro vita o seguire un percorso per stare meglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA