Oroscopo domani 18 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Stelle e previsioni

Oroscopo domani 18 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

La settimana è ormai finita e torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di venerdì 18 novembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Sono giornate emozionanti per il segno della Bilancia, grazie a Mercurio e Venere favorevoli. Chi ha il partner giusto al prorpio fianco potrebbe pensare al matrimonio o alla convivenza. Per i nati sotto il segno dello Scorpione Giove è tornato in aspetto interessante. Tutto può accadere nei legami di lunga data. Alcuni sogneranno una trasgressione, attenzione a non finire nei guai.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario questo è un cielo che inizia a riempirsi di buone emozioni, Venere e Mercurio saranno nel segno dal 22 novembre e anche il Sole entrerà nel vostro spazio zodiacale. Amore in ripresa per il Capricorno, ultimamente gli impegni vi hanno tenuti lontano dal partner: ora è tempo di dedicargli il giusto spazio!

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario è il momento di recuperare un sentimento. Se una storia ha vissuto un allontanamento si può recuperare, a meno che non ci sia stata una frattura netta. Con Ariete e Sagittario ci sono scontri e complicità. In amore il segno dei Pesci deve evitare di agitare le acque con Vergine, Gemelli e Sagittario. La situazione migliorerà dal 7 dicembre.

Oroscopo domani 18 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia non devono sottovalutare le nuove proposte in ambito lavorativo che saranno fonte di buon entusiasmo entro la fine dell’anno. Per i nati sotto il segno dello Scorpione queste sono giornate interessanti per fare il punto della situazione, perché in vista del prossimo anno tutto è possibile.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

A fine anno Giove torna favorevole per il segno del Sagittario, quindi è in corso una crescita lenta ma inesorabile. Le prossime sei settimane porteranno consensi e successo. Il Capricorno può iniziare a pensare a progetti importanti e a lunga scadenza. Da qui alla primavera del prossimo anno molte cose cambieranno per voi in ambiente lavorativo.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Per il segno dell’Acquario è sempre un po’ precaria la situazione dal punto di vista economico: se si è speso troppo bisogna regolarsi meglio per il futuro. Per il segno dei Pesci le prossime due settimane portano molti nodi al pettine: potrebbe esserci un po’ di disorientamento soprattutto tra il 24 e il 25 novembre.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Il fine settimana sarà molto positivo per i nati sotto il segno della Bilancia, con la Luna nel segno. Sfruttare le giornate di sabato e domenica per prendervi cura del vostro fisico. I nati sotto il segno dello Scorpione devono imparare a prendersi cura del proprio fisico e a dedicare più tempo a sé stessi. Qualche fastidio alle gambe, da contrastare con massaggi e cure adeguate.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario hanno meno paura di affrontare le cose e più voglia di combattere. Gli ultimi dieci giorni del mese di novembre sono utili per cure e terapie. La stanchezza accompagna da settimana il segno del Capricorno, avete troppe cose da fare: riuscire a compierle tutte è un’impresa titanica!

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario sono affaticati fisicamente e psicologicamente: fatevi guidare dalle stelle ed evitate di nuotare contro corrente. Domani, venerdì 18 novembre, i nati sotto il segno dei Pesci devono evitare gli sforzi fisici, potreste rischiare di rovinarvi il fine settimana.











