Oroscopo domani 18 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 18 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come si aprirà il mese di ottobre? Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 18 ottobre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Meglio non rivangare tristi trascorsi. Cercate di accorciare le distanze dal partner, anche se si tratta di assenze giustificate possono far male.

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro devono essere cauti in amore, soprattutto se si registrano tensioni nel rapporto di coppia. Da giovedì inizia una fase di recupero, meglio mettere tutto in chiaro. Se una storia non funziona, ricordate che la pazienza non sarà per sempre…

Amore, il punto sui Gemelli

La forza dei transiti planetari aiuta il segno dei Gemelli a risolvere problemi di incomprensione. Previsioni positive anche per le persone sole che devono sfruttare questi transiti gentili per andare con entusiasmo verso l’avventura. Gli incontri del momento non saranno solo una distrazione passeggera.

Amore, il punto sul Cancro

Il nervosismo potrebbe continuare a togliere smalto ed entusiasmo a sentimenti del segno del Cancro. Un rapporto ossidato potrebbe anche chiudersi. Anche qualche rapporto familiare sarà scosso da piccoli temporali.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, un po’ di maretta

Progetti importanti in ballo creano qualche tensione di troppo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Ultimamente siete entrati in polemica con alcune persone e gli scontri non sono mancati: colpa delle opposizioni planetarie. C’è un po’ di maretta ma le cose miglioreranno nel corso della settimana.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro hanno una buona carica in questo periodo, che prevede anche l’ingresso di denaro. Attenzione alle spese, soprattutto alle tasse. Da fine mese avrete le idee più chiare.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Le stelle sono molto utili per i nati sotto il segno dei Gemelli e il 19 ottobre potrebbe anche arrivare una buona idea. Basta solo attendere un po’ e tutto si sistemerà secondo i tuoi desideri. Non perdete la voglia di fare!

Lavoro, il punto sul Cancro

I nati sotto il segno del Cancro devono stare attenti a non creare incidenti diplomatici. Attenzione anche alle persone che voglino farvi le scarpe.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

La giornata di domani, martedì 18 ottobre, sarà un po’ stancante per i nati sotto il segno dell’Ariete. È vero che la Luna è in buon aspetto ma ci sono ancora troppe opposizioni planetarie.

Salute, il punto sul Toro

Nella giornata di martedì 18 ottobre i nati sotto il segno del Toro devono stare attenti ai piccoli contrattempi, visto che la Luna è contraria. Ci si sveglia stanchi perché si è dormito poco o male. Piccoli fastidi che bisogna cercare di superare.

Salute, il punto sui Gemelli

Per i Gemelli queste giornate permettono di recuperare, tutte le cure che partono in questo momento avranno una doppia possibilità di successo. Attenzione alle tensioni nei giorni 21 e 22 ottobre.

Salute, il punto sul Cancro

Il Cancro deve lasciarsi alle spalle l’insoddisfazione e cercare il divertimento, altrimenti potreste risentire di qualche problema psicosomatico.











