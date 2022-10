Oroscopo domani 18 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 18 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per domani, martedì 18 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come procede l’amore per il Leone? Siete al centro dell’interesse delle stelle, è un buon periodo per innamorarsi. Venere pone dei limiti solo ai rapporti che hanno vissuto delle problematiche negli ultimi tempi. Torna l’ottimismo grazie alla Luna nel segno.

Amore, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine la settimana è iniziata sotto ottimi auspici da un punto di vista affettivo e amoroso in genere. Se l’amore è stata lontano ora è il momento di accorciare le distanze.

Amore, il punto sulla Bilancia

Se nel recente passato la Bilancia ha vissuto dei problemi in amore ora ci sarà la possibilità di recuperare. Bisogna sfruttare le giornate che arrivano ed evitare di chiudersi in casa.

Amore, il punto sullo Scorpione

Venere entra nel segno dello Scorpione dal 23 ottobre. Questi sono pianeti che possono non solo favorire convivenze e matrimoni ma anche nascite. Nei sentimenti non mancherà coraggio e fantasia.

Oroscopo domani, lavoro: Leone, nuovi sodalizi

In questo periodo i nati sotto il segno del Leone non devono creare problemi e farsi dei nemici. Le stelle sono buone per lo studio e attività. I nuovi sodalizi professionali sono interessanti, ma se nascono dalla prossima settimana. Ci vuole pazienza per qualche giorno.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questa settimana i nati sotto il segno della Vergine possono ritrovare un po’ di tranquillità e serenità perduta, anche se il cielo non è ancora del tutto sereno.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia in queste periodo non riescono ad ottenere molto: è inutile puntare i piedi. Avrete modo di rifarvi nel prossimo anno.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Alcuni progetti dello Scorpione decollano in questo periodo e vi permettono di guadagnare molto. Gli affari sono favoriti, il successo non si farà attendere.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone devono controllare bevande alcoliche, fumo e caffè. Una cura ricostituente può sempre essere utile. Le diete e le terapie, sotto controllo medico, che partano dal 19 possono avere successo.

Salute, il punto sulla Vergine

Queste giornate sono particolare per il segno della Vergine: la prima cosa che bisogna fare è cercare di recuperare serenità e benessere, perché il mese di ottobre è stata pesante. C’è uno stress mentale che condiziona anche il fisico.

Salute, il punto sulla Bilancia

Alla Bilancia si consiglia di nutrire lo spirito con letture che possano suscitare nuovi interessi e forme di conoscenza. Evitate gli sforzi prolungati degli sport troppo impegnativi.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione che soffrono di una malattia cronica vedranno benefici inattesi. Cercate di fare più attività fisica che aiuta a scaricare lo stress.











