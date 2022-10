Oroscopo domani 18 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 18 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 18 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Avete un mese di tempo per parlare d’amore e fare confronti: il 15 novembre Venere porterà una conferma. Queste sono le giornate migliori per amare e fare nuovi incontri.

Amore, il punto sul Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno è arrivato il momento di svegliare il cuore: ma ci vuole pazienza, non si può ottenere tutto e subito. Attenzione al lavoro che tende ad allontanarvi dai vostri affetti.

Amore, il punto sull’Acquario

In amore la settimana parte bene per i nati sotto il segno dell’Acquario, ma da domenica e in vista del fine mese ci vuole pazienza. Non contate troppo sulla disponibilità in famiglia, meglio chiedere agli amici.

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci possono realizzare ciò che desiderano tra la fine del mese e la metà di novembre, soprattutto se intendete fare colpo su qualcuno. Venere da domenica assume un ottimo aspetto nei confronti del vostro segno.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario e progetti a lungo raggio

Per il segno del Sagittario bene i progetti a lungo raggio. Le stelle sostengono le vostre idee anche le più rivoluzionarie. Dal prossimo anno le cose cambieranno radicalmente.

Lavoro, il punto sul Capricorno

I nuovi incarichi costano molta fatica ai nati sotto il segno del Capricorno, ma da qui alla prima parte del prossimo anno il successo non manca. Entro metà novembre riuscirete a ottenere un miglioramento.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario questo è un periodo di riflessione. Il 19 meglio evitare di commettere errori che potrebbero costringere a ripetere il lavoro. I rapporti di collaborazione sono difficili.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è la fine del mese a dare i risultati aspettati e concretezza ai vostri progetti. Moderate la vostra intransigenza tra giovedì e venerdì di questa settimana.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario tendono ad avere qualche problema alle ossa quando arrivano i primi freddi. Le gambe sono il vostro punto debole. Tutto quello che favorisce la circolazione del sangue è molto consigliato.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno devono cercare di non stancarsi ma sopratutto devono fare più moto. Le ginocchia sono un punto debole del vostro organismo.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario deve fare i conti con la massiccia presenza di pianeti dispettosi che potrebbero causare qualche fastidio, come fenomeni allergici passeggeri e arrossamenti cutanei.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci hanno bisogno di svolgere attività che aiutino a scaricare la tensione. Sentito il bisogno di ritrovare il vostro equilibrio interiore.











