Oroscopo domani 19 agosto 2022 Capricorno, Acquario e Pesci / Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 19 agosto 2022:

Cosa prevedono le stelle per la giornata di venerdì 19 agosto 2022 secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox? Chi tra Capricorno, Acquario e Pesci riuscirà ad avere una giornata al top in amore, lavoro e salute e chi invece dovrà aspettare qualche giorno prima di godersi un po’ di relax?

Amore, il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno nella giornata di domani cercheranno di dedicarsi ad alcune frequentazioni, il consiglio dell’astrologo è quello di scegliere con cura la persone con cui desiderano trascorrere la serata e il week end.

Amore, il punto sul Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario a partire da domani, con la Luna in Gemelli riuscirà a recuperare un po’ di serenità grazie alla luna in Gemelli anche se per quanto riguarda l’amore questo segno zodiacale avrà delle relazioni ancora contrastanti.

Amore, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci da domani dovranno cercare di evitare conflitti con i propri ex e con tutte le persone legate al suo passato. Il consiglio dell’astrologo è quello di vivere il più serenamente possibile facendosi scivolare le cose addosso.

Oroscopo domani, lavoro:

Per quanto riguarda il lavoro i Capricorno in questi giorni saranno pieni di idee in testa da voler realizzare, nonostante questo, questo segno zodiacale dovrà superare ancora alcuni ostacoli. Sarà un periodo pieno di impegni e di responsabilità che lui riuscirà a fronteggiare anche grazie all’aiuto di Mercurio che porterà soluzioni importanti.

Lavoro, il punto sul Acquario

Sul lavoro i nati sotto il segno dell’Acquario riusciranno a portare a termine alcuni progetti più innovativi.

Lavoro, il punto sui Pesci

Sul lavoro potrebbero esserci qualche problema, soprattutto dal punto di vista delle finanze, la presenza di Mercurio in opposizione potrebbe portare questo segno zodiacale ad avere più spese del dovuto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La salute dei nati sotto il segno del Capricorno nei prossimi giorni sarà segnata da un entusiasmo irrefrenabile e da una voglia di concludere quanto iniziato in precedenza. Questo segno zodiacale dovrà fare attenzione a non farsi spegnere l’entusiasmo da chi proverà a sabotarlo.

Salute, il punto sul Acquario

Con l’arrivo della Luna in Gemelli l’Acquario riuscirà a ritrovare un po’ di serenità e a godersi gli ultimi giorni di vacanza.

Salute, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci trascorreranno un weekend un po’ sottotono a causa della Luna in quadratura.











