Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Previsioni per lavoro e amore

Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Cosa riserva la giornata di domani sabato 19 febbraio nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione potranno rilassarsi in vista del fine settimana o un cielo avverso metterà a rischio i loro piani? Come sempre, a svelarvi qualche dettaglio in più sull’oroscopo domani, sabato 19 febbraio, è Paolo Fox che svela le proprie previsioni attraverso l’App Astri e la pagine del settimanale “DiPiù TV”. Come saranno dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nella giornata di domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo le previsioni per l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone dovranno affrontare giornate un po’ impegnative nella vita di coppia. Evitate tensioni inutili in casa, rimandatele dopo il fine settimana. La Vergine ha affrontato grandi separazioni e ora è più restia a chiudere amori difficili o relazioni inutili: non perdete il vostro tempo e siate più concreti e realisti! Un questo periodo nella vita di coppia della Bilancia ci sono ostilità da affrontare. Cercate di non essere troppo polemici. Non mancheranno le occasioni per rinverdire una passione. Lo Scorpione in questa seconda parte della settimana può contare su stelle migliori. Se un rapporto non funziona più, non ostinatevi a farlo funzionare: bisogna fare pulizia per trovare altrove la felicità!

Oroscopo domani, lavoro: Leone occhio alle spese

L’oroscopo domani prevede per i nati sotto il segno del Leone delle uscite sostanziose: si tratta di spese non previste oppure vi ritrovate ad aiutare qualcuno in difficoltà finanziaria. Siete generosi, ma non fate l’errore di esporvi troppo economicamente. In questo periodo la Vergine ha grandi idee, ma non dimenticatevi dei contratti in scadenza. I nati sotto il segno della Bilancia che lavorano da tempo in una realtà sono un po’ insofferenti, Saturno dissonante non vi aiuta a guardare questo momento con lucidità: non è una crisi, guardate al futuro con ottimismo! Lo Scorpione può chiudere un progetto con successo: è il momento giusto per agire e programmare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà, invece, la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone. L’amore mette a dure a prova i nervi del Leone: cercate di godervi il weekend rimandando le discussioni alla settimana prossima. I nati sotto il segno della Vergine sono un po’ sotto stress: non fatevi travolgere della cose da fare. La Bilancia risente di Saturno dissonante che le toglie energia per affrontare le cose. Lo Scorpione non si sente al top a livello fisico anche perché avrete molto da fare: affrontate una questione alla volta e prendetevi un po’ di tempo per recuperare energie.



