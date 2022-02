Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 19 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani sabato 19 febbraio nelle previsioni delle stelle? Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi anche nel fine settimana? Come sempre, a svelarvi qualche dettaglio in più sull’oroscopo domani, sabato 19 febbraio, è Paolo Fox, il celebre astrologo, che svela le proprie previsioni attraverso l’app “Atri”. Come saranno dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci nella giornata di domani? Andiamo a scoprire tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Secondo le previsioni per l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Sagittario si innamorano facilmente e allo stesso tempo si stancano. Nel fine settimana potrebbero ripresentarsi momenti di tensione. Weekend fortuna per i single del Capricorno: in questi giorni potreste conoscere una persona che susciterà il vostro interesse. Per l’Acquario si sbloccheranno quelle emozioni che avete lasciato in un angolo per troppo tempo. È il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita e guardare a nuovi orizzonti. Amore al top per i nati sotto il segno dei Pesci: in arrivo un amore improvviso per chi è single o grandi progetti per la coppia. Siete in cerca di stabilità.

Oroscopo domani, lavoro: periodo positivo per Acquario

Secondo, l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Sagittario è arrivato il momento di fare il punto della situazione in ambito lavorativo: dovete decidere quali progetti portare avanti e quali invece lasciarvi alle spalle. Sul lavoro il Capricorno deve essere realista: non è il momento di sognare, ma di pensare a cose concrete. Situazione lavorativa stimolante per l’Acquario, sopratutto dalla prossima settimana e in particolare per chi lavora in proprio. Non è il momento di affannarsi troppo per i nati sotto il segno dei Pesci: la prossima settimana sarà molto proficua soprattutto a livello economico.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà, invece, la salute per i nati sotto il segno del Sagittario? È un periodo di forte stress, prendetevi un po’ di tempo in questi giorni per ricaricare le batterie. Da settimana prossima il transito di Marte influirà positivamente sul vostro umore. Nell’ultimo periodo il Capricorno si è un po’ chiuso e questo ha influito anche sulla salute e sull’umore: dovete cambiare atteggiamento. Il lavoro va a gonfie vele per l’Acquario: attenzione a non strafare e prendervi anche un po’ di tempo per pensare a voi stessi e al vostro benessere psico-fisico. I Pesci devono fare un lavoro su stessi, imparando a mantenere la calma e a non perdere la pazienza con gli altri. Prendetevi del tempo per riflettere.



