Oroscopo domani 19 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 19 gennaio 2023? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Ci sono parecchie problematiche da risolvere e in questa settimana, a parte venerdì e sabato, avrete buoni riscontri. Le relazioni familiari, invece, sono ancora sottoposte a tensioni. Grazie ai nuovi transiti, sempre più efficaci, le cose cambiano per il segno del Toro: una grande rinascita, il cielo di questa settimana prepara dal 27 un periodo brillante e appassionante per la vita sentimentale.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Novità in vista in amore per i nati sotto il segno dei Gemelli: dal 27 di gennaio Venere sarà contraria, ma questo non significa che la tua storia presenterà dei problemi. Saranno a rischio soltanto i rapporti in crisi. In queste giornate la famiglia è la priorità per i nati sotto il segno del Cancro: vi prenderete cura degli altri con piacere. In amore le situazioni più incerte stanno prendendo una direzione più chiara e definita.

Amore, il punto su Leone e Vergine

In questi giorni il segno del Leone ha voglia di comunicare i propri sentimenti: Venere è dalla vostra parte. Se dovete prendere una decisione importante, il periodo migliore per farlo inizierà con la primavera. Per quanto riguarda il segno della Vergine, invece, a breve Venere sarà contraria e Marte è già in opposizione: meglio evitare scontri e discussioni! Le questioni pratiche non devono rappresentare un problema per i vostri sentimenti.

Oroscopo domani giovedì 19 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete in ambito lavorativo c’è qualche tensione dovuta al fatto che non avere ancora ricevuto risposte a certe richieste. È dalla fine dell’anno scorso che state rimettendo tutto in discussione o sono partiti dei progetti importanti che hanno realizzazione a lungo termine. Rispetto al periodo passato il segno del Toro è più forte: cercate di pianificare la vostra attività in modo di evitare di tornare due volte a fare la stessa cosa.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli non è il momento di lamentele o rimpianti. Nel lavoro dovete usare la diplomazia invece del nervosismo. Le stelle saranno favorevoli dalla settimana prossima per i nati sotto il segno del Cancro. Sul lavoro non è arrivato il momento giusto per i chiarimenti, dovrete attendere ancora un po’ con pazienza e sangue freddo.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone c’è un po’ di tensione per alcune collaborazioni che non sono andate a buon fine lo scorso anno. La seconda parte della settimana è migliore rispetto alla prima. Per il segno della Vergine questo è un buon periodo per mettersi al passo con le finanze. Risparmiare sarà più facile per te in questa fase.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete le stelle consigliano di risolvere il prima possibile i problemi con le persone che avete intorno: per scaricare qualche responsabilità per sentirvi più liberi. A metà settimana sarà più facile ottenere miglioramenti dal punto di vista psicofisico. I nati sotto il segno del Toro quando sono tesi sentono parecchi fastidi. Meglio rallentare il ritmo e fare una vita più regolare.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli possono contare sugli amici che si prenderanno cura di voi e cercheranno di farvi sorridere. Cercate di mantenere viva questa atmosfera che fa bene anche al vostro umore. I nati sotto il segno del Cancro dovrebbero cercare di recuperare, visto che l’ultimo mese è stato pesante. Rilassatevi mettendo in mostra le vostre doti culinarie.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Giornate del fine settimana un po’ nervose per il segno del Leone. Non affrontate tutto in fretta: dovete aspettare che passi la tensione, le stelle torneranno presto a essere favorevoli! I nati sotto il segno della Vergine vanno verso un periodo molto stancante, ma non scoraggiatevi perché i risultati non tarderanno ad arrivare.











