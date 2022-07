Oroscopo domani 19 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 19 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno della Bilancia? Le coppie che si vogliono bene devono comunque risolvere qualche problema personale, per la casa e per i figli.

Oroscopo domani 19 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve recuperare in amore. Attenti però a non esagerare con il segno del Cancro e della Bilancia, che potrebbero travisare la vostra ironia.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario ha voglia di recuperare emozioni e di mettersi in gioco. Ottimo oroscopo a livello di passione, perché questo è un cielo pronto per le avventure. Agosto sarà un mese di grande risalto per i sentimenti.

Oroscopo domani, lavoro: buona capacità di azione per la Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia hanno le stelle in opposizione, i problemi sono tanti e i conti non tornano. Resta una buona capacità di azione ma evitate i litigi inutili.

Oroscopo domani 17 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista professionale la situazione dello Scorpione è in miglioramento. Le notizie che aspettate arriveranno la prossima settimana, ora studiate nuove strategie.

Lavoro, il punto sul Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario che lavorano alle dipendenze altrui dovranno avere più pazienza con i capi. Le tensioni sono molto difficili da digerire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati Bilancia devono pensare a una breve vacanza o qualcosa che vi aiuti a vivere con maggiore serenità

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione sarà su di giri e forse un po’ distratto a metà settimana. Ogni tanto vi capita di perdere le staffe per un nonnulla.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario sono favorite le terapie estetiche. Il fisico vivere uno stato di maggiore recupero. Attenzione al fine settimana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA