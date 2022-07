Oroscopo domani 19 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 19 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 19 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, in questi giorni il Cancro è ancora un po’ pensieroso. Quelli che vi vogliono bene devo capire i vostri tempi, senza che dobbiate spiegare nulla.

Amore, il punto sul Leone

Per i nati sotto il segno del Leone che cercano soddisfazioni in amore agosto sarà un mese di riferimento. Nuovi amori molto favoriti.

Amore, il punto sulla Vergine

Per la Vergine Venere è tornata favorevole e spinge nuove relazioni: chi ha paura di lanciarsi in questo periodo sbaglia. Il mese di agosto sarà importante per le nuove storie.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro pensieroso

I nati sotto il segno Cancro in questo pensieroso non sono molto sereni dal punto di vista lavorativo, ci sono state delle divergenze o quello che state cercando tarda ad arrivare.

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone possono contare sulla Luna e su Mercurio in buon aspetto: con calma arriveranno delle soddisfazioni. Attenzione agli invidiosi.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questa giornata i nati della Vergine devono cercare di chiudere tutte le cose che sono rimaste in sospeso dalla fine di giugno. Se cercate un nuovo indirizzo questa settimana può dare qualche intuizione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

La settimana parte con qualche dubbio per i nati sotto il segno del Cancro: le tensioni sono altissime, prudenza fino a mercoledì. Cercate di fare qualcosa per voi stessi.

Salute, il punto sul Leone

Per quanto riguarda la salute i nati sotto il segno del Leone hanno sempre a che fare con una velata ansia, anche se in questo momento la situazione è molto positiva.

Salute, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è un cielo importante, soprattutto per chi vuole recuperare forza fisica dopo una fine di giugno molto pesante.











